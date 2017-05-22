Москалькова: Соколовский осужден не за ловлю покемонов в храме

Публикации за 22.05.17

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что обвинительный приговор екатеринбургскому блогеру Руслану Соколовскому обусловлен не ловлей покемонов в церкви, а другим уголовным составом, связанным с экстремизмом. Омбудсмен считает, что резонансные фразы в вердикте, касающиеся отрицания блогером существования основателей христианства и ислама, касаются нецензурной лексики, в которой он это отрицание выражал.

Как передает корреспондент NDNews.ru, Москалькова напомнила, что при вынесении приговора суд учел мнение экспертов, которые подтвердили признаки экстремизма в словах Соколовского в его видеороликах, ставших предметом уголовного разбирательства. «Мне задавался вопрос в таком контексте, что человек получил наказание за использование компьютера для ловли покемонов в церкви. Но когда я познакомилась с приговором, я увидела, что ему вменяется больше составов преступлений, связанных с экстремизмом», – сказала она в воскресенье в эфире программы «Пресс-конференция» телеканала «Россия», передает ТАСС.

Москалькова считает, что вызвавшие резонанс фразы в приговоре, касающиеся отрицания блогером существования основателей христианства и ислама, касаются нецензурной лексики, в которой он это отрицание выражал. «Я считаю, что эту фразу, во-первых, нужно смотреть во всем контексте, и думаю, что судья имел в виду оскорбительные фразы, которые вместе с этими фразами употреблялись, которые он не может воспроизвести, потому что они, наверное, не то что не публичного, а нецензурного характера, оскорбительного характера, и воспроизвести их, видимо, не смогли ни стороны, ни эксперты», – пояснила она. «Но это неправильно, потому что приговор не должен никаких сомнений вызывать, что они (эти фразы) действительно оскорбительные», – считает омбудсмен.

Напомним, 11 мая Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Соколовского к 3,5 годам лишения свободы условно. Он признан виновным по ч.1 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), части 1 статьи 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих) и статье 138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»). Суд обязал блогера удалить все видеоролики, оскорбляющие чувства верующих, которые им были выложен в интернет, и запретил участвовать в массовых мероприятиях.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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