Суд приговорил Руслана Соколовского к трём с половиной годам лишения свободы условно

Публикации за 11.05.17

В Верх-Исетском суде Екатеринбурга вынесен приговор по резонансному делу блогера Руслана Соколовского. Судья Екатерина Шапоняк сочла, что девять эпизодов, связанных с обвинением в экстремизме, нельзя расценивать как некое единое действие. По мнению суда, речь идёт о девяти преступлениях, провоцирующих межрелигиозную и межнациональную рознь. Кроме того, суд счёл доказанным совокупность преступлений об оскорблении чувств верующих. Также суд признал Соколовского виновным в приобретении ручки со встроенной видеокамерой. То есть по всем позициям обвинения суд признал вину видеоблогера доказанной.

Тем не менее, суд учёл, что Соколовский привлекается к уголовной ответственности впервые. И характеризуется положительно. В результате наказание оказалось условным. Как передаёт корреспондент NDNews.ru изначально оглашение приговора началось с опозданием из-за большого количества журналистов и желающих поддержать блогера. В зал суда все желающие попасть не смогли. В результате приоритет был дан фотографам и видеооператорам. Остальные наблюдали за вынесением приговора на втором этаже, где была организована видеотрансляция из зала суда.

Суд начал рассматривать дело блогера 13 марта. Соколовскому предъявлено обвинение по девяти эпизодам преступлений, предусмотренных статьей 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»), 7 эпизодам ст.148 УК РФ («Оскорбление чувств верующих»), а также одному эпизоду ст.138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»). Последний эпизод связан с тем, что при обыске в квартире блогера нашли ручку с встроенной видеокамерой. Из обвинительного заключения следует, что подсудимый выкладывал на YouTube собственные видеоролики, которые выражали неуважение к обществу и оскорбляли чувства верующих. Среди работ Руслана Соколовского – видео под названием «В космос летал, чеченцев не видел» (в нем обвиняемый оценивал людей по нацпризнаку и сравнил Иисуса Христа с зомби), «Письма ненависти к верующим», «Письма ненависти к феминистке» (в этих случаях лингвисты усмотрели оскорбление социальных групп). Другие ролики с экспрессивной лексикой Соколовский назвал «Вступил в секту», «Суицид мусульман на ЕГЭ». Также за его авторством видео «Патриарх Кирилл – ты п…», в котором блогер критиковал РПЦ, выражал мнение об отсутствии Бога, сравнивал православных с сектантами. Еще одно видео он именовал «Идеальный православный брак?» (здесь он комментировал советы одного из епископов о том, что женщины должны хорошо готовить для мужа и жить в бедности – прим. ред.).

Кроме того, Соколовский выложил в интернет ролик «Ловим покемонов в церкви», который набрал огромное количество просмотров, стал широко комментироваться в социальных сетях. В нем блогер снял процесс игры в Pokemon Go в Храме-на-Крови в Екатеринбурге и сравнил Христа с покемоном. После этого видео, в сентябре 2016 года, Соколовского задержали. Перед этим он успел выложить еще один ролик – «Соколовский в тюрьму за ловлю покемонов?», где пытался объяснить, что не хотел никого оскорбить, но повторил ряд тезисов о зомби и Иисусе в своей манере. Сначала блогера отправили в СИЗО, но затем меру пресечения изменили на домашний арест – обвиняемый начал жить у своего адвоката Станислава Ильченко. Этого удалось добиться после серии апелляций.

Уголовное дело Соколовского вызвало широкое общественное обсуждение, в суд вызывались различные общественные и политические деятели. Между тем, гособвинитель ранее заявила, что Соколовский из националистических мотивов разжигал социальную и религиозную рознь. Прокурор отметила в своей речи, что «преступления совершены в государстве, которое поощряет религиозность», обвинив Соколовского в неуважении к президенту – в одном из роликов он назвал Путина «бессменным диктатором». Кроме того, у него была найдена «шпионская» ручка со встроенной видеокамерой, что запрещено законом. В итоге она попросила назначить ему наказание в виде 3 лет шести месяцев лишения свободы.

Но судья решила дать Соколовскому условный срок. Видео из зала суда смотрите на нашем канале в ближайшее время.

Екатеринбург, Максим Бородин, Александр Саливанчук

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