Жительница Белгорода осуждена за прикуривание от свечи в церкви / Суд признал ее виновной в оскорблении чувств верующих

Публикации за 19.05.17

Суд в Белгороде вынес приговор 22-летней местной жительнице, которая прикурила сигарету от свечи в церкви и разметила фотоснимки в соцсети. Девушка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 148 УК РФ (Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, совершенные в целях оскорбления чувств верующих), и приговорена к штрафу в 15 тыс. рублей, сообщает региональная прокуратура.

Согласно судебным материалам, девушка, чье имя не сообщается, в 2015-2016 годах четыре раза размещала фотографии в социальной сети «ВКонтакте», на которых она изображена в храме, прикуривающей сигарету от свечи.

Мировой суд Западного округа Белгорода признал подсудимую признана виновной и с учетом смягчающих обстоятельств (девушка недавно стала матерью) суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Стоит отметить, что максимальное наказание по первой части статьи об оскорблении чувств верующих – год лишения свободы.

11 мая по этой же статье был приговорен к 3,5 годам лишения свободы условно «ловец покемонов» екатеринбургский блогер Руслан Соколовский. Молодой человек выкладывал в интернете собственные видеоролики, в которых размышлял на религиозные темы. В одном из роликов Соколовский ловил покемонов в Храме-на-Крови. Дело Соколовского получило большой общественный резонанс.

Белгород, Ольга Панфилова

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