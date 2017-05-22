Адвокаты Руслана Соколовского обжаловали приговор

Публикации за 22.05.17

Адвокаты екатеринбургского видеоблогера Руслана Соколовского, осужденного на 3,5 года лишения свободы условно за экстремизм и оскорбление чувств верующих, обжаловали в апелляционной инстанции Свердловского областного суда приговор, вынесенный их подзащитному. Об этом NDNews.ru сообщили сегодня в пресс-службе суда региона, уточнив, что дата заседания по рассмотрению поступивших документов еще не назначена.

Как передает корреспондент NDNews.ru, сторона защиты пока не комментирует апелляцию. При этом ранее адвокат блогера Алексей Бушмаков настаивал на полном оправдании своего подзащитного.

11 мая Верх-Исетский суд Екатеринбурга приговорил Соколовского к 3,5 годам лишения свободы условно. Его признали виновным в оскорблении чувств верующих, возбуждение ненависти, а также незаконном обороте специальных технических средств. Суд также обязал блогера удалить все видеоролики, оскорбляющие чувства верующих, которые им были выложен в интернет, и запретил участвовать в массовых мероприятиях.

Молодой человек выкладывал в интернете собственные видеоролики, в которых размышлял на религиозные темы. В одном из роликов Соколовский ловил покемонов в Храме-на-Крови. Дело Соколовского получило большой общественный резонанс.

Накануне уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что приговор Соколовскому обусловлен не ловлей покемонов в церкви, а другим уголовным составом, связанным с экстремизмом. Омбудсмен считает, что резонансные фразы в вердикте, касающиеся отрицания блогером существования основателей христианства и ислама, касаются нецензурной лексики, в которой он это отрицание выражал. Москалькова напомнила, что при вынесении приговора суд учел мнение экспертов, которые подтвердили признаки экстремизма в словах Соколовского в его видеороликах, ставших предметом уголовного разбирательства.

Следователь Верх-Исетского отдела Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области Антон Досмагамбетов, расследовавший дело Соколовского, получил повышение. Он перешел на службу в региональное СУ СКР, в отдел по расследованию особо важных дел в должности полковника.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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