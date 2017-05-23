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Публикации за 23.05.17

Председатель Верх-Исетского суда попросил поклонников Соколовского не надоедать судье жалобами

Председатель Верх-Исетского суда попросил поклонников Соколовского не надоедать судье жалобами

Председатель Верх-Исетского районного суда Николай Морозов опубликовал обращение к поклонникам блогера Соколовского, в котором объяснил, почему судья не может вступить с ними в переписку.

Как передает корреспондент NDNews.ru, на сайте Верх-Исетского районного суда появилось обращение председателя суда Николая Морозова. «После провозглашения приговора в адрес суда и судьи Шопоняк Е.П. от лиц, не являющихся сторонами по данному делу, поступают обращения, в которых выражается несогласие с указанным приговором суда, оцениваются доказательства, на которых постановлен приговор, высказывается свое отношение к религии и верующим, утверждается необходимость изменения законодательства», – говорится в обращении.

В письме разъясняется: судья не вправе выражать свое отношение, вступать в дискуссию по вопросам, указанным в упомянутых обращениях. Но приговор суда может быть обжалован самим осужденным, его защитниками, гособвинителем, вышестоящим прокурором.

Напомним, вчера стало известно, что адвокаты екатеринбургского видеоблогера Руслана Соколовского, осужденного на 3,5 года лишения свободы условно за экстремизм и оскорбление чувств верующих, обжаловали в апелляционной инстанции Свердловского областного суда приговор, вынесенный их подзащитному

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 23.05.17

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