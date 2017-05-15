Следователь по делу Руслана Соколовского получил повышение

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Следователь Верх-Исетского отдела Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области Антон Досмагамбетов, расследовавший дело блогера Руслана Соколовского, получил повышение. Об этом в своем твиттере сообщил руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Как передает корреспондент NDNews.ru, по данным правозащитника, Досмагамбетов перешел при этом на службу в региональное СУ СКР, в отдел по расследованию особо важных дел в должности полковника. «Лепишь 17 эпизодов по политическому делу – и из глухой провинции переезжаешь в Екатеринбург в полковничью должность», – написал юрист. В пресс-службе свердловского Следственного комитета отказались комментировать сведения о повышения Досмагамбетова.

11 мая Верх-Исетский суд Екатеринбурга приговорил Соколовского к 3,5 годам лишения свободы условно. Его признали виновным в оскорблении чувств верующих, возбуждение ненависти, а также незаконном обороте специальных технических средств. Молодой человек выкладывал в интернете собственные видеоролики, в которых размышлял на религиозные темы. В одном из роликов Соколовский ловил покемонов в Храме-на-Крови. Дело Соколовского получило большой общественный резонанс.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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