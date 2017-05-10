Накануне приговора Соколовскому его сторонники провели пикет у Храма-на-Крови (ВИДЕО)

Публикации за 10.05.17

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Группа молодых людей сегодня вечером, за сутки до вынесения приговора Руслану Соколовскому, провела несколько одиночных пикетов напротив Храма-на-Крови. Блогер обвиняется по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), по статье 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»), а также по статье 138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»). Уголовное дело против Соколовского было возбуждено после того, как он выложил в Сеть ролик про ловлю им покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге.

Сторонники блогера выступили против сурового наказания, запрошенного прокурором – трех с половиной лет лишения свободы. Изначально у Храма-на-Крови планировался митинг в поддержку «ловца покемонов», но акция не была согласована властями. В результате несколько человек с плакатами вышли на одиночные пикеты.

Как отмечает корреспондент NDNews.ru , в целом акция прошла спокойно. У полиции претензий к протестующим не возникло, они лишь переписали контакты пикетчиков. По мнению сторонников Соколовского, обвинения в его адрес противоречат Конституции. Подробности – в видео NDNews.ru.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.05.17

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