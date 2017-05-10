Сегодня перед Храмом-на-Крови пройдет серия одиночных пикетов в поддержку Руслана Соколовского / Мать блогера призвала сторонников прийти на приговор

Публикации за 10.05.17

В Екатеринбурге накануне оглашения приговора Руслану Соколовскому пройдет серия одиночных пикетов перед Храмом на Крови в его поддержку.

Как сообщила NDNews.ru организатор акции Юлия Беспалова, изначально планировалось провести массовый пикет, однако чиновники акцию не согласовали, указав, что земля, прилегающая к храму, принадлежит РПЦ, и это вопрос частной собственности, который не относится к компетенции министерства общественной безопасности.

Сколько именно одиночных пикетов будет около Храма, Беспалова пояснить затруднилась. Планируется, что сторонники Соколовского проведут акцию сегодня с 18:00 до 19:00.

Кроме того, в минувшую субботу и мать Соколовского Елена Чигина также на митинге в защиту политзаключенных призвала всех неравнодушных прийти на приговор – его начнут оглашать завтра в Верх-Исетском суде в 11 часов.

Напомним, что видеоблогер Руслан Соколовский обвиняется по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), в семи эпизодах по статье 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»), а также одного эпизода по статье 138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»).

Уголовное дело против него было возбуждено после того, как он выложил в Сеть ролик про ловлю им покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Кроме того, в ходе обыска у него была изъята ручка со встроенной скрытой видеокамерой, что и стало основанием для возбуждения еще одного уголовного дела.

Государственный обвинитель заявила, что не считает возможным остановить деятельность Соколовского иным способом, кроме лишения свободы и запросила для него три с половиной года колонии.

Добавим, что одним из оснований, по которому, по мнению самого блогера, его должны оставить на свободе, было состояние здоровья матери, которая нуждается в поддержке сына.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День

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