Адвокат блогера Соколовского попросил суд пересмотреть приговор

Блогеру Руслану Соколовскому, которого осудили после игры в Pokemon Go в Храме-на-Крови, могут смягчить приговор. Его адвокат Алексей Бушмаков подал ходатайство о пересмотре решения суда после декриминализации одной из статей Уголовного кодекса.

Ходатайство в суде уже зарегистрировано, рассматривать его будут в Санкт-Петербурге, по месту проживания блогера. «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщает: Куйбышевский районный суд зарегистрировал ходатайство адвоката Бушмакова А.В. о приведении приговора в соответствие с действующим законодательством в порядке ст.10 УК РФ в отношении осужденного Соколовского Р.Г.", – сообщил Алексей Бушмаков. В ходатайстве адвокат ссылается на статью 10 УК РФ, в которой идет речь об обратной силе закона, если он смягчает положение осужденного. Речь, скорее всего, идет о попытке исключить из приговора статью 282 УК РФ. Ранее эта статья была частично декриминализирована, и совершенное первый раз подобное нарушение из преступления превратилось в административное нарушение. Уточним, что Соколовского осудили не только по декриминализированой статье, но и по статье за оскорбление чувств верующих, таким образом, вероятно, о полном снятии судимости речи не идет.

Напомним, 11 мая 2017 года Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга приговорил Соколовского к 3,5 годам лишения свободы условно. Его признали виновным в оскорблении чувств верующих, возбуждении ненависти, а также в незаконном обороте специальных технических средств. Позднее статью за незаконный оборот спецсредств исключили. Молодой человек выкладывал в интернете собственные видеоролики, в которых размышлял на религиозные темы. В одном из роликов Соколовский ловил покемонов в Храме-на-Крови. Дело Соколовского получило большой общественный резонанс.

Екатеринбург, Санкт-Петербург, служба информации

Екатеринбург, Санкт-Петербург. Другие новости 19.02.19

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