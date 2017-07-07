Свердловский облсуд изменил приговор «ловцу покемонов» Соколовскому (ВИДЕО)

Свердловский облсуд огласил решение по апелляции на приговор видеоблогеру Руслану Соколовскому, который был осужден на 3,5 года лишения свободы условно за экстремизм и оскорбление чувств верующих. Судья Елена Удод исключила из уголовного дела эпизод со шпионской ручкой, найденной в квартире «ловца покемонов», и назначила ему окончательное наказание в виде 2 лет 3 месяцев условно. В остальном апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, передает корреспондент РИА «Новый День» из зала суда.

Напомним, адвокаты блогера Алексей Бушмаков и Станислав Ильченко в рамках рассмотрения апелляции потребовали оправдать своего подзащитного, поскольку в его действиях не было состава преступления. Также они указали на процессуальные нарушения, допущенные во время суда первой инстанции – им, в частности, было отказано в приобщении к материалам судебного следствия альтернативной экспертизы видеороликов Соколовского. А та, что вошла в уголовное дело, была составлена ангажированными экспертами, которые по факту не установили конкретных признаков экстремизма. Зато Соколовского обвинили и осудили за отрицание Бога, хотя по конституции РФ любой гражданин имеет право на свое мнение. Сторона защиты при этом не была извещена о назначении следствием комплексной экспертизы.

Суду были представлены материалы, характеризующие Соколовского, – справка о том, что он устроился на работу видеокорреспондентом в одно из информационных агентств Екатеринбурга. Редактор лестно отзывается о новом сотруднике, отмечая, что юноша повзрослел и его видеоролики стали более сдержанными. Также юноша начал снимать квартиру на Ботанике и получил временную прописку. Адвокаты отметили, что Соколовский провел за решеткой почти год и 3,5 года колонии, пусть даже условно, – чересчур суровый приговор.

Сам Соколовский в последнем слове возмутился тем, что по приговору первой инстанции не может посещать массовые мероприятия и даже голосовать на выборах, хотя последнее – его конституционное право. Соколовский отметил, что это ограничение мешает ему реализовать себя в профессиональном плане, с недавнего времени он официально работает журналистом. «Я все-таки надеюсь, что у меня будет возможность посещать мероприятия. Также хотелось бы выразить надежду, что статья об оскорблении чувств верующих уйдет из УК РФ. Потому что если человек срывает богослужение или обряд – то все понятно, очевидно оскорбление. А если постит кто-то в интернете ролики – это всего лишь высказывание своей позиции», – добавил молодой человек.

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Прокурор Екатерина Калинина в своем выступлении выразила мнение, что приговор необходимо оставить в силе. По ее мнению, квалификация преступных действий Соколовского была сделана в четком соответствии с законом, серьезных «проколов» в работе следствия не было.

Между тем, защита Соколовского намерена обжаловать сегодняшнее решение в Европейском суде по правам человека.

Напомним, 11 мая Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга приговорил Соколовского к 3,5 годам лишения свободы условно. Его признали виновным в оскорблении чувств верующих, возбуждении ненависти, а также незаконном обороте специальных технических средств. Суд также обязал блогера удалить все видеоролики, оскорбляющие чувства верующих, которые им были выложены в интернет, и запретил участвовать в массовых мероприятиях.

Молодой человек выкладывал в интернете собственные видеоролики, в которых размышлял на религиозные темы. В одном из роликов Соколовский ловил покемонов в Храме-на-Крови. Дело Соколовского получило большой общественный резонанс.

Следователь Верх-Исетского отдела Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области Антон Досмагамбетов, расследовавший дело Соколовского, получил повышение. Он перешел на службу в региональное СУ СКР, в отдел по расследованию особо важных дел в должности полковника.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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