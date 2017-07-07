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Свердловский облсуд изменил приговор «ловцу покемонов» Соколовскому (ВИДЕО)

Свердловский облсуд изменил приговор «ловцу покемонов» Соколовскому (ВИДЕО)

Свердловский облсуд огласил решение по апелляции на приговор видеоблогеру Руслану Соколовскому, который был осужден на 3,5 года лишения свободы условно за экстремизм и оскорбление чувств верующих. Судья Елена Удод исключила из уголовного дела эпизод со шпионской ручкой, найденной в квартире «ловца покемонов», и назначила ему окончательное наказание в виде 2 лет 3 месяцев условно. В остальном апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, передает корреспондент РИА «Новый День» из зала суда.

Напомним, адвокаты блогера Алексей Бушмаков и Станислав Ильченко в рамках рассмотрения апелляции потребовали оправдать своего подзащитного, поскольку в его действиях не было состава преступления. Также они указали на процессуальные нарушения, допущенные во время суда первой инстанции – им, в частности, было отказано в приобщении к материалам судебного следствия альтернативной экспертизы видеороликов Соколовского. А та, что вошла в уголовное дело, была составлена ангажированными экспертами, которые по факту не установили конкретных признаков экстремизма. Зато Соколовского обвинили и осудили за отрицание Бога, хотя по конституции РФ любой гражданин имеет право на свое мнение. Сторона защиты при этом не была извещена о назначении следствием комплексной экспертизы.

Суду были представлены материалы, характеризующие Соколовского, – справка о том, что он устроился на работу видеокорреспондентом в одно из информационных агентств Екатеринбурга. Редактор лестно отзывается о новом сотруднике, отмечая, что юноша повзрослел и его видеоролики стали более сдержанными. Также юноша начал снимать квартиру на Ботанике и получил временную прописку. Адвокаты отметили, что Соколовский провел за решеткой почти год и 3,5 года колонии, пусть даже условно, – чересчур суровый приговор.

Сам Соколовский в последнем слове возмутился тем, что по приговору первой инстанции не может посещать массовые мероприятия и даже голосовать на выборах, хотя последнее – его конституционное право. Соколовский отметил, что это ограничение мешает ему реализовать себя в профессиональном плане, с недавнего времени он официально работает журналистом. «Я все-таки надеюсь, что у меня будет возможность посещать мероприятия. Также хотелось бы выразить надежду, что статья об оскорблении чувств верующих уйдет из УК РФ. Потому что если человек срывает богослужение или обряд – то все понятно, очевидно оскорбление. А если постит кто-то в интернете ролики – это всего лишь высказывание своей позиции», – добавил молодой человек.

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Прокурор Екатерина Калинина в своем выступлении выразила мнение, что приговор необходимо оставить в силе. По ее мнению, квалификация преступных действий Соколовского была сделана в четком соответствии с законом, серьезных «проколов» в работе следствия не было.

Между тем, защита Соколовского намерена обжаловать сегодняшнее решение в Европейском суде по правам человека.

Напомним, 11 мая Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга приговорил Соколовского к 3,5 годам лишения свободы условно. Его признали виновным в оскорблении чувств верующих, возбуждении ненависти, а также незаконном обороте специальных технических средств. Суд также обязал блогера удалить все видеоролики, оскорбляющие чувства верующих, которые им были выложены в интернет, и запретил участвовать в массовых мероприятиях.

Молодой человек выкладывал в интернете собственные видеоролики, в которых размышлял на религиозные темы. В одном из роликов Соколовский ловил покемонов в Храме-на-Крови. Дело Соколовского получило большой общественный резонанс.

Следователь Верх-Исетского отдела Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области Антон Досмагамбетов, расследовавший дело Соколовского, получил повышение. Он перешел на службу в региональное СУ СКР, в отдел по расследованию особо важных дел в должности полковника.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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