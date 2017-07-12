На решение суда плевать? Соколовский сходил в клуб, несмотря на запрет выходить «в свет»

Руслан Соколовский впервые после своего обвинительного приговора посетил публичное мероприятие в Екатеринбурге. «Ловец покемонов», осужденный условно за экстремизм и оскорбление чувств верующих, сделал это, несмотря на судебный запрет выходить «в свет».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувший вторник, 11 июля, видеоблогер был замечен в «Доме печати» на проспекте Ленина, где организовал камерное мероприятие скандально известный трейдер Алексей Калиниченко, недавно вышедший на свободу. На вечеринку можно было попасть по билетам за три тысячи рублей. В ходе своего выступления Калиниченко заявил об открытии вместе с Русланом Соколовским первого в России СМИ о транзакциях биткоинов «BitJournal». Репортаж с этого события вышел в интернет-газете Znak.com. «Ловец покемонов» присутствовал на вечеринке и даже выходил на сцену, хотя по приговору суда ему еще 2 года и 3 месяца запрещено посещать массовые мероприятия. Сам Соколовский заявил, что ему пришлось «отпрашиваться» в управлении федеральной службы исполнения наказаний, чтобы прийти на вечеринку. Однако как это вяжется с судебным решением – вопрос открытый.

Напомним, 7 июля Свердловский облсуд смягчил Соколовскому приговор с 3,5 лет лишения свободы условно до 2 лет и 3 месяцев, сохранив запрет выходить «в свет». По идее, юноше запрещено даже ходить на выборы. Адвокаты заявили, что будут обжаловать этот вердикт в вышестоящих инстанциях, если будет нужно, дойдут до Европейского суда по правам человека.

Соколовский. Изменение приговора

Соколовского признали виновным в оскорблении чувств верующих, возбуждении ненависти в связи с публикацией в интернете собственных видеороликов, в которых он размышлял на религиозные темы. В одном из роликов Руслан ловил покемонов в Храме-на-Крови. Дело Соколовского получило большой общественный резонанс.

В свою очередь скандальный трейдер Калиниченко четыре года назад был приговорен к 7,5 годам колонии и вышел на свободу по УДО. В начале «нулевых» он организовал финансовую пирамиду.

По подсчетам следствия, клиентами Калиниченко стали несколько тысяч человек, ущерб от его деятельности, по некоторым данным, превысил 1 млрд рублей.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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