Соколовский не пойдет на «Русский марш» – ему запрещено посещать массовые мероприятия (ВИДЕО)

Руслан Соколовский отказался посещать «Русские марши» – решением суда, который сегодня обжаловали в апелляции, ему запрещено посещать массовые мероприятия.

Как передает корреспондент NDNews.ru, сегодня по ходатайству адвоката Алексея Бушмакова началось рассмотрение апелляции на приговор Верх-Исетского районного суда. В мае Соколовского приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно. Кроме того приговор запрещает блогеру посещать массовые мероприятия. Это вызвало у него ряд вопросов – может ли он посещать концерты, ходить на выборы. Шутки ради его спросили собирается ли Соколовский в случае отмены приговора пойти на «Русский марш» – гособвинение признало наличие у него националистических взглядов. Руслан Соколовский сказал, что на националистическое мероприятие точно не пойдет, но не отказался бы от участия в политической деятельности, связанной с выборами.

Судья назначила оглашение решения по апелляции на 7 июля 12 часов.

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