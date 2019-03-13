«Они просто не приносят мое личное дело»: суд снова отложил пересмотр приговора блогеру Соколовскому

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга снова перенес слушания по пересмотру приговора Руслану Соколовскому, который играл в Pokemon Go в Храме-на-Крови.

О том, что суд опять не состоялся, рассказал Соколовский на своей странице «ВКонтакте». «Мой суд опять перенесли, на этот раз на 2 апреля. Они просто не приносят мое личное дело, и говорят, что делают запрос во ФСИН, но там, в свою очередь, говорят, что запросы от суда не приходят. Хорошо хоть не на первое апреля перенесли», – написал блогер. Это уже вторая отсрочка – суд должен был состояться 4 марта, однако тогда в суд не явился представитель ФСИН и так же, как и сегодня, не принесли материалы дела.

Напомним, Руслана Соколовского осудили в 2017 году, его приговорили к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы по двум статьям – 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих) и 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды). Молодой человек выкладывал в интернете собственные видеоролики, в которых размышлял на религиозные темы. В одном из роликов Соколовский ловил покемонов в Храме-на-Крови. Однако статью 282 декриминализировали, после чего адвокат Соколовского подал ходатайство о пересмотре решения суда. Рассмотреть ходатайство должны в Санкт-Петербурге, так как блогер уехал из Екатеринбурга и живет сейчас в северной столице.

Екатеринбург, Санкт-Петербург, служба информации

Екатеринбург, Санкт-Петербург. Другие новости 13.03.19

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