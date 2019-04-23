Суд по пересмотру приговора блогеру Соколовскому опять перенесли. Четвертый раз

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга снова не смог провести слушание по пересмотру дела Руслана Соколовского, который получил срок за игру в Pokemon Go в Храме-на-Крови. «О, на этот раз мой судья заболел. Я все еще на условке. Great!", – написал блогер на своей странице «ВКонтакте».

Как рассказал корреспонденту РИА «Новый День» адвокат Соколовского Алексей Бушмаков, новая дата суда – 7 мая. Добавим, 11 мая у осужденного блогера истекает условный срок. Сегодня из-за болезни судьи сорвалась четвертая попытка пересмотреть приговор – первый раз суд отложили из-за того, что в суд не пришел представитель ФСИН, во второй раз не принесли материалы дела, в третий раз – потому что не была предоставлена справка об отсутствии административных наказаний у Соколовского за то время, которое он отбывает срок.

Руслан Соколовский, известный по ловле покемонов в Храме-на-крови, был осужден в 2017 году по 148 УК РФ «Оскорбление чувств верующих» и 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды». Статью 282 декриминализировали, после чего адвокат Соколовского подал ходатайство о пересмотре решения суда. Как ранее пояснял Бушмаков, если дело рассмотрят, то с высокой долей вероятности судимость будет снята. Но если условный срок истечет раньше, то судимость будет погашена. «Это разные понятия, снятая и погашенная судимость. В любом случае, даже если слушание перенесут на дату позднее, чем закончится условный срок, будем добиваться решения – в ходатайстве должны или отказать, или рассмотреть», – сообщал адвокат.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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