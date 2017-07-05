Свердловский облсуд начал рассмотрение апелляции по делу блогера Соколовского

Свердловский областной суд утром 5 июля начал рассмотрение апелляционной жалобы на приговор видеоблогеру Руслану Соколовскому, осужденному на 3,5 года лишения свободы условно за экстремизм и оскорбление чувств верующих. Адвокат юноши Алексей Бушмаков настаивает на полном оправдании своего подзащитного.

11 мая Верх-Исетский суд Екатеринбурга приговорил Соколовского к 3,5 годам лишения свободы условно. Его признали виновным в оскорблении чувств верующих, возбуждение ненависти, а также незаконном обороте специальных технических средств. Суд также обязал блогера удалить все видеоролики, оскорбляющие чувства верующих, которые им были выложен в интернет, и запретил участвовать в массовых мероприятиях.

Молодой человек выкладывал в интернете собственные видеоролики, в которых размышлял на религиозные темы. В одном из роликов Соколовский ловил покемонов в Храме-на-Крови. Дело Соколовского получило большой общественный резонанс.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что приговор Соколовскому обусловлен не ловлей покемонов в церкви, а другим уголовным составом, связанным с экстремизмом. Омбудсмен считает, что резонансные фразы в вердикте, касающиеся отрицания блогером существования основателей христианства и ислама, касаются нецензурной лексики, в которой он это отрицание выражал. Москалькова напомнила, что при вынесении приговора суд учел мнение экспертов, которые подтвердили признаки экстремизма в словах Соколовского в его видеороликах, ставших предметом уголовного разбирательства.

Следователь Верх-Исетского отдела Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области Антон Досмагамбетов, расследовавший дело Соколовского, получил повышение. Он перешел на службу в региональное СУ СКР, в отдел по расследованию особо важных дел в должности полковника.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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