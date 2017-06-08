В Свердловский облсуд поступила апелляция на приговор Соколовскому

В Свердловский областной суд поступила апелляционная жалоба на приговор блогеру Руслану Соколовскому, осужденному на 3,5 года условно за экстремизм и оскорбление чувств верующих. Вердикт обжаловали адвокаты молодого человека. «Дата рассмотрения апелляции пока не назначена», – сообщили сегодня в пресс-службе суда региона.

11 мая Верх-Исетский суд Екатеринбурга приговорил Соколовского к 3,5 годам лишения свободы условно, признав его виновным в оскорблении чувств верующих, возбуждении ненависти, а также незаконном обороте специальных технических средств. Суд обязал блогера удалить все видеоролики, которые им были выложены в интернет, и запретил участвовать в массовых мероприятиях. Адвокат блогера Алексей Бушмаков настаивал на полном оправдании своего подзащитного.

Молодой человек выкладывал в интернете собственные видеоролики, в которых размышлял на религиозные темы. В одном из роликов Соколовский ловил покемонов в Храме-на-Крови. Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что приговор Соколовскому обусловлен не ловлей покемонов в церкви, а другим уголовным составом, связанным с экстремизмом. Омбудсмен считает, что резонансные фразы в вердикте, касающиеся отрицания блогером существования основателей христианства и ислама, касаются нецензурной лексики, в которой он это отрицание выражал. Москалькова напомнила, что при вынесении приговора суд учел мнение экспертов, которые подтвердили признаки экстремизма в словах Соколовского в его видеороликах, ставших предметом уголовного разбирательства.

Следователь Верх-Исетского отдела Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области Антон Досмагамбетов, расследовавший дело Соколовского, получил повышение. Он перешел на службу в региональное СУ СКР, в отдел по расследованию особо важных дел в должности полковника.

Дело Соколовского получило большой общественный резонанс. Правозащитный центр «Мемориал» назвал видеоблогера политзаключенным.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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