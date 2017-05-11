В Екатеринбурге выносят приговор блогеру Соколовскому. В суде ажиотаж (ФОТО)

Публикации за 11.05.17

В Верх-Исетском суде Екатеринбурга начали зачитывать приговор по делу «ловца покемонов» Руслана Соколовского. В зале заседаний – ажиотаж, журналисты шутят, что нужно было арендовать помещение побольше.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в суде собрались десятки журналистов и блогеров. Пришла поддержать сына и мать Руслана Соколовского Елена Чингина. Сам блогер стоит, скрестив пальцы.

Напомним, блогер обвиняется по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), по статье 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»), а также по статье 138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»). Уголовное дело против Соколовского было возбуждено после того, как он выложил в Сеть ролик про ловлю им покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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