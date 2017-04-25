Суд анонсировал последнее слово блогера Руслана Соколовского

Публикации за 25.04.17

В Верх-Исетском районном суде сегодня продолжился процесс по делу Руслана Соколовского, обвиняемого в экстремизме и оскорблении чувств верующих в связи с ловлей покемонов в Храме-на-Крови и публикацией в интернете неоднозначных видео.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в ходе заседания был допрошен очередной эксперт – преподаватель с кафедры методологии УрФУ Дмитрий Попов. После этого адвокат обвиняемого ходатайствовал о повторном вызове в суд другого специалиста – лингвиста Чудинова, который анализировал ролики Соколовского. Сегодня он представил справку о хроническом заболевании, врачи не рекомендовали ему находиться в стрессе, который может быть вызван участием в судебном процессе. Но судью этот довод не убедил. Эксперта повторно вызовут в суд. При этом Соколовского попросили готовиться к прениям сторон и последнему слову. Перерыв в судебном заседании объявлен до 10:00 27 апреля.

Верх-Исетский районный суд начал рассматривать дело блогера 13 марта. В окончательной редакции Соколовскому предъявлено обвинение по 9 эпизодам преступлений, предусмотренных ст.282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»), 7 эпизодам ст.148 УК РФ («Оскорбление чувств верующих»), а также одному эпизоду ст.138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»). Последний эпизод связан с тем, что в квартире блогера на улице Заводской в Екатеринбурге обнаружили шпионскую шариковую авторучку. Такого рода предметы ограничены в гражданском обороте. Соколовского, напомним, задержали в сентябре 2016 года после того, как он ловил покемонов в Храме-на-Крови, и загрузил этот ролик в Интернет. Сначала блогера отправил в СИЗО, но затем меру пресечения изменили на домашний арест.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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