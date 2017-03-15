Сравнил Иисуса с покемоном: православный патриот рассказал, чем его оскорбили видео Соколовского (ВИДЕО)

Публикации за 15.03.17

В Верх-Исетском районном суде сегодня продолжился допрос свидетелей по делу Руслана Соколовского, обвиняемого в экстремизме и оскорблении чувств верующих в связи с ловлей покемонов в Храме-на-Крови и публикацией в Интернете неоднозначных видео. В третий по счету день заседаний были допрошены свидетели обвинения, в том числе Максим Румянцев – активист ОНФ, православный патриот, называющий себя журналистом, по жалобе которого ранее магистр вуду Антон Симаков был привлечен по уголовному делу за оскорбление чувств верующих.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в первый день судебного разбирательства, 13 марта, прокурор зачитал обвинительное заключение, перечислив видеоролики, которые легли в основу дела. В тот же день допросили понятых, присутствовавших при обыске в квартире Соколовского. Выслушали также тех, кто находился при изучении материалов, опубликованных им в Сети. Накануне в суде выступили друзья и одноклассники блогера, его мама и бывшая девушка.

Сегодня судебный процесс продолжился, утром на заседании выступил главный потерпевший по делу – Максим Румянцев. Ранее в СМИ говорилось, что именно он написал заявление, указав, что ролик Соколовского, снятый им в Храме-на-Крови, оскорбил его чувства. Но в ходе судебного разбирательства Румянцев опроверг эти сведения. Тем не менее, он подтвердил, что снятые Русланом видео оскорбили его чувства как христианина. Главным образом ему не понравилась фраза подсудимого о том, что ему не удалось поймать «главного покемона – Иисуса Христа». Румянцев сообщил, что в ролике ощущалось негативное отношение к православным, и добавил, что выложенные в Сеть материалы Соколовского ведут к «политически-общественной дестабилизации ситуации в РФ».

При этом, отвечая на вопросы стороны защиты, свидетель долго формулировал мысль о том, какие именно его православные чувства оскорбил Руслан – благоговения перед богом или любовь к Христу, к примеру. Суть претензий Румянцева, как выяснилось после напряженного допроса, такова: Соколовский в уничижительной форме представил сына божьего и опубликовал ролик в Интернете, где его мог увидеть любой человек. Если бы Руслан просто ловил покемонов в храме, за это его бы никто не судил, а шутить он может насчет своих родственников, но не над верой в бога. На этом допрос был завершен.

Сейчас в суде продолжаются выступления других свидетелей. Адвокат Алексей Бушмаков перед началом сегодняшнего заседания сообщил, что среди них будут православные активисты и священники, которые жаловались на Соколовского в правоохранительные органы.

Напомним, в окончательной редакции Соколовскому предъявлено обвинение по 9 эпизодам преступлений, предусмотренных ст.282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»), 7 эпизодам ст.148 УК РФ («Оскорбление чувств верующих»), а также одному эпизоду ст.138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»). Последний эпизод связан с тем, что в квартире блогера на улице Заводской в Екатеринбурге обнаружили шпионскую шариковую авторучку. Такого рода предметы ограничены в гражданском обороте. Соколовского задержали в сентябре 2016 года после того, как он ловил покемонов в Храме-на-Крови, и загрузил этот ролик в Интернет. Сначала блогера отправил в СИЗО, но затем меру пресечения изменили на домашний арест.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=YOqSj0B0T-Q&rel=0">Video</a> Суд над блогером Соколовским. Начало

Екатеринбург, Игнат Бакин

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