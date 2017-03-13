Иисус как оживший зомби, чеченцы, покемоны, феминистки – в суде озвучили подробности дела блогера Руслана Соколовского

Публикации за 13.03.17

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 13 марта начал рассматривать по существу резонансное уголовное дело против блогера Руслана Соколовского, обвиняемого в экстремизме и оскорблении чувств верующих в связи с ловлей покемонов в Храме-на-Крови, а также публикацией в Интернете неоднозначных видео.

Как передает корреспондент NDNews.ru, перед началом процесса обвиняемый ответил на вопросы многочисленных СМИ. Первым делом он пожаловался на раннее начало слушаний, отметив, что он «сова» и не будет высыпаться, к тому же слушания ожидаются изматывающими. Также Руслан дал оценку российским тюрьмам и заявил, что теоретически готов отправиться за решетку, где ему придется выстрадать свои идеи. Отдельно юноша упомянул, что судья Евгения Шопоняк, которая ведет его дело, не вынесла ни одного оправдательного приговора, тем не менее, он рассчитывает на объективность и здравый смысл.

После решения организационных вопросов прокурор зачитал обвинительное заключение. Суть его проста: Соколовский зарегистрировался на YouTube и ВКонтакте, создал собственные страницы, где с мая 2013 по сентябрь 2016 года из Екатеринбурга и Шадринска выкладывал собственные видеоролики, которые, по версии следствия, выражают неуважение к обществу и оскорбляют чувства верующих. На почве личных националистических и религиозных взглядов у него возник умысел на совершение серии преступлений. Так, Руслан опубликовал в Интернете видео под названием «В космос летал, чеченцев не видел». В этом ролике эксперты усмотрели унижение группы лиц по нацпризнаку, при этом имелась неуместная цитата об оживших мертвецах, зомби и сравнение их с Иисусом Христом.

Второй ролик назывался «Письма ненависти к верующим», третий как продолжение этого цикла – «Письма ненависти к феминистке». В данном случае проведенные экспертизы констатировали оскорбление социальных групп. В каждом из эпизодов прокурор озвучивал фразу, что ролики были записаны сотрудниками ФСБ на CD диски. Следующие ролики, опубликованные Русланом Соколовским, назывались «Вступил в секту» и «Суицид мусульман на ЕГЭ» (опять же – формирование национальной, этнической и религиозной вражды, грубая экспрессивная лексика). Еще один ролик под названием «Патриарх Кирилл – ты п…» содержал высказывания об отсутствии Бога, критику РПЦ и сравнение православных с сектантами. Другое видео блогер именовал «Идеальный православный брак?» (в нем он комментировал советы одного из епископов о том, что женщины должны хорошо готовить для мужа и жить в бедности – прим. ред.).

Наряду с этим, Соколовский выложил в Интернет ролик «Ловим покемонов в церкви». Оно набрало огромное количество просмотров, стало широко комментироваться в социальных сетях. В нем Соколовский снял процесс игры в Pokemon Go в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. При этом, как отметил сегодня гособвинитель, в видеоматериале присутствовал мат и сравнение Иисуса Христа с редким покемоном (сам юноша заявлял, что снял ролик в знак протеста против какой-либо ответственности за подобные действия – прим. ред.).

После этого видео Соколовский был задержан. Но перед этим он успел выложить еще один ролик – «Соколовский в тюрьму за ловлю покемонов?». В нем юноша пытался объяснить, что не хотел никого оскорбить, но повторил ряд тезисов о зомби и Иисусе в своей манере, а потому это видео вошло в материалы уголовного дела.

В окончательной редакции обвинительного заключения Соколовскому предъявлено обвинение по 9 эпизодам преступлений, предусмотренных ст.282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»), 7 эпизодам ст.148 УК РФ («Оскорбление чувств верующих»), а также одному эпизоду ст.138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»). Последний эпизод связан с тем, что в квартире блогера на улице Заводской в Екатеринбурге обнаружили шпионскую шариковую авторучку. Такого рода предметы ограничены в гражданском обороте.

Предъявленное обвинение, как заявил Соколовский, он понимает, но к этому добавил следующее: «Я никогда не был националистом, я понимаю, что у людей равные права. Свои ролики я создавал с полемической целью. Никого оскорблять я не намеревался. Если кто-то оскорбился, я прошу у этих людей прощения. Цели разжигать вражду и ненависть у меня не было. Я космополит, атеист, но моя позиция – не нужно сбрасывать колокола с колоколен. Что касается ручки, то они находятся в свободной продаже и не являются шпионскими, так как имеют световой индикатор».

По решению сторон, сегодня на 14.00 вызваны первые 7 свидетелей. По 10 человек должны будут являться в суд в последующие три дня. Суд запретил вести прямую видео и текстовую трансляцию выступлений свидетелей, поскольку допрашиваться они будут раздельно и не должны знать о том, что говорили другие. Рассмотрение уголовного дела в настоящее время продолжается.

Добавим, что Соколовский проживает у своего адвоката, находясь под домашним арестом. Этой меры пресечения удалось добиться после серии апелляций; содержание под стражей до суда уже стало причиной обращения адвокатов блогера в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Екатеринбург, Игнат Бакин

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