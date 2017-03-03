Облсуд оставил блогера Соколовского под домашним арестом

Публикации за 03.03.17

Свердловский областной суд оставил блогера Руслана Соколовского, обвиняемого в экстремизме и оскорблении чувств верующих в связи с ловлей покемонов в Храме-на-Крови, под домашним арестом.

Как передает корреспондент NDNews.ru, такое решение судебная инстанция приняла по итогам рассмотрения апелляционной жалобы адвокатов блогера на решение Верх-Исетского суда Екатеринбурга, по которому Соколовский был оставлен под домашним арестом. Наряду с этим, стороне защиты не удалось добиться послабления режима домашнего ареста. «Ловцу покемонов» запретили общаться с близкими и родственниками. Обоснованием для отказа стало то, что друзья юноши и его мама были допрошены в ходе расследования уголовного дела и являются теперь свидетелями. Кроме того, суд не разрешил блогеру пользоваться средствами связи.

Напомним, рассмотрение материалов уголовного дела против Соколовского по существу начнется 13 марта. Молодой человек был задержан 3 сентября прошлого года. Причиной стала ловля блогером в Храме-на-Крови покемонов. Процесс игры в Pokemon Go в культовом сооружении был снят на видео и выложен в Интернет. Юноша сделал это в знак протеста против какой-либо ответственности за подобные действия. При этом на его странице в Интернете следователи нашли и другие видео, к которым у них возникли вопросы.

«По данным следствия, с мая 2013 по сентябрь 2016 года обвиняемый разместил в YouTube 9 видеофайлов, которые, согласно проведенной экспертизе, содержат признаки возбуждения ненависти либо вражды. При этом некоторые из указанных роликов были оценены экспертами еще и как публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих», – отмечают в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Наряду с этим, в квартире блогера на улице Заводской в Екатеринбурге обнаружили авторучку, подпадающую под признаки специального технического средства для негласного получения информации. Такого рода предметы ограничены в гражданском обороте.

В окончательной редакции обвинительного заключения 22-летнему Соколовскому предъявлено обвинение по 9 эпизодам преступлений, предусмотренных ст.282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»), 7 эпизодам ст.148 УК РФ («Оскорбление чувств верующих»), а также одному эпизоду ст.138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»).

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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