Угроза изнасилования как средство против оскорбления верующих? / Шесть часов допроса по делу Соколовского в двухминутном ролике (ВИДЕО)

Публикации за 15.03.17

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Сегодня около шести часов длился допрос свидетелей по делу блогера Руслана Соколовского.

Как передает корреспондент NDNews.ru, по сути общение подсудимого с оскорбленными верующими превратилось в своего рода религиозную дискуссию. Свидетельница, обучающаяся на первом курсе миссионерского института в духе Натальи Поклонской долго описывала свою любовь к семье Романовых и для нее стало своего рода шоком заявления блогера Соколовского, в которых он сообщил барышне, что царскую семью расстреляли в доме Ипатьева, который находился не на том месте, где сейчас находится Храм-на-Крови. Новостью для оскорбленной стал и тот факт, что в ролике о ловле покемонах вообще не шла речь об императорской семье.

Представитель юридического отдела Епархии с улыбкой слушал истории Соколовского об угрозах сокамерников его изнасиловать, и в ответ на вопрос – почему он не вмешался как представитель Церкви ответил, что тот должен был покаяться и прекратить свою деятельность.

Финалом сегодняшнего заседания стал допрос отца Виктора – настоятеля Храма Большой Златоуст, который сказал, что действия блогера действительно оскорбительны, но не должны наказываться лишением свободы.

Его блогер поблагодарил за то, что он не ратует за его нахождение « в этом рассаднике туберкулеза», имея в виду СИЗО.

Самые яркие заявления сегодняшнего дня – в 2-минутном видео на канале NDNews.ru.

Екатеринбург, Максим Бородин, Александр Саливанчук

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