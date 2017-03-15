Суд по делу Соколовского: допрос свидетелей. ОНЛАЙН-трансляция

Публикации за 15.03.17

Трансляция обновлена 12:46 (время московское)

12:46 Соколовский спросил, почему речь зашла о царской семье, если он в ролике о Романовых не говорил.

12:39 Адвокат Соколовского: Почему нельзя называть Бога Покемоном?

Скорых: Нельзя, потому что нельзя. В данном случае единственно верным критерием возможности или невозможности таких сравнений будущий миссионер считает лично себя.

12:34 Ну и помимо прочего, действия Соколовского могут «заразить» подростков. «Это расколет общество, а дальше будет «как на Украине», – заявляет свидетельница.

12:32 Соколовский: я кому-то помешал в храме? Свидетель: нет, но были выпущены видео, оскорбляющие Христа, там нецензурная брань. Обвиняемый: моя шутка вас оскорбила? Свидетель: в храмах шутить нельзя.

12:30 Ну и еще – сквернословие в роликах свидетельницу тоже оскорбляет.

12:30 Как выяснилось, Людмила обучается на первом курсе миссионерского института. Она пояснила, что ее как верующую затронуло «оскорбление» именно Романовых. То есть, речь идет не о системных религиозных чувствах. Оскорблены ее личные чувства к семье императора.

12:22 «А если он дальше пойдет? До Ганиной Ямы, например. Это что же тогда будет?» – вопрошает женщина.

12:19 Пока идёт допрос свидетельницы Людмилы Скорых. Батюшка ждет в коридоре своей очереди. Скорых работает в центре реабилитации инвалидов. Она считает, что действия блогера с покемонами на фоне лика Богоматери крайне оскорбительны.

12:17 Он утверждает, что увидев ролики Соколовского, сам обратился в следственный комитет с просьбой привлечь себя в качестве свидетеля.

На место прибыл отец Виктор – настоятель храма Большой Златоуст. Свидетель считает,что Соколовский должен быть наказан,но не факт, что реальным лишением свободы.

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга продолжается рассмотрение дела Руслана Соколовского, ловившего покемонов в Храме-на-Крови и разместившего видеоролик об этом. В отношении блогера возбуждены уголовные дела по ст.282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды») и ст.148 УК РФ («Оскорбление чувств верующих»). Сегодня в первой половине дня были опрошены ряд потерпевших, из тех, что сочли действия Соколовского оскорбляющими чувства верующих. После обеда ожидается, что в суде появятся и дадут показания представители Митрополии. NDNews.ru будет освещать допрос свидетелей в режиме трансляции.

Екатеринбург. Другие новости 15.03.17

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