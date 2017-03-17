Процесс над блогером Соколовским. Онлайн-трансляция

Публикации за 17.03.17

Трансляция обновлена 08:59 (время московское)

08:59 Лапина рассказала, как стала свидетелем. Говорит, в Храм пришли полицейские и попросили дать показания. Двое согласились.

08:56 Лапина объясняет – почему дала показания. Она хочет, чтобы Соколовский покаялся. «Разбойника на кресте простили? Простят и этого», – подчеркнула женщина.

08:52 «Для меня оскорбительно, что он ловит в храме несуществующих чудовищ, – подытожила краткое выступление Лапина, работник ДОСААФ. – Что такое покемон? Ну это как чудик, как шарик. Не знаю, что это. Слава Богу ни разу не видела. Для меня это мистическое чудище».

08:49 «Жизнь моя во Христе. Меня оскорбляют покемоны в Храме», – заявила свидетельница.

08:48 Следующая свидетельница Елена Лапина. Как и в храм, пришла в зал суда в платке и юбке.

08:44 Женщину оскорбила фраза Соколовского, что Бога нет. На этом показания завершены.

08:42 Поступили документы от свидетельницы Анны Третьяковой. Она беременна. Просит не вызывать ее в суд и огласить показания, данные ею на стадии следствия. Никто не против.

08:36 И заявил, что Соколовский не хотел оскорблять чувств верующих. А просто пиарился.

08:35 Неожиданно свидетель расплакался.

08:35 Он рассказал, что видел ролик Соколовского про Храм-на-Крови. А потом в программах Никиты Михалкова. Называет Христа своим создателем, потому и оскорбляется сравнению с покемоном. Очень не хочет, чтобы такие ролики видели дети. Если в одиночку бы Соколовский таким образом «поиграл», то свидетель был бы не против. Такая вот позиция.

08:30 Новый свидетель Илья Фоминцев. Приехал из деревни Большое Сидельниково.

08:24 Подошли два свидетеля – некие Фомин и Васильев. Выступает Николай Васильев. Он рассказал, что о ролике про ловлю покемонов узнал от друзей. Прокурор спрашивает его – оскорбило ли, и если да, то что? Оказывается, оскорбило само действие, происходившее именно в Храме на Крови. Свидетель отметил, что он присутствовал при закладке храма. Для него это святой памятник. Кроме того, по мнению Васильева, действия Соколовского оскорбили еще и его любовь к Родине

08:22 Только что прибыл в суд Руслан Соколовский. Глаза опухшие. Говорит, плохо спал.

В Екатеринбурге сегодня продолжается процесс над Русланом Соколовским, обвиненным в оскорблении чувств верующих. Блогер разместил в сети видеоролик о том, как он ловил покемонов в Храме-на-крови. Ожидается, что сегодня будет закончен допрос свидетелей обвинения. Некоторые из них ранее проигнорировали вызовы в суд. Ожидается, что сегодня такие свидетели будут подвергнуты принудительному приводу. Кроме того,не исключено, что начнут рассматривать и результаты экспертиз. В общем, нам будет о чем вам рассказать. Заседание суда должно начаться уже через 15 минут.

Екатеринбург. Другие новости 17.03.17

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