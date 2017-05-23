Ройзман отчитался перед депутатами про фунфырики, грязь и отнятые полномочия (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 23.05.17

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман сегодня отчитался перед городской думой об итогах работы за 2016 год. Фактически доклад градоначальника стал предвыборным выступлением: он сравнил свой прием граждан с работой Госдумы, отрапортовал о десятках личных обращений в органы госвласти, а финальным аккордом стала история о раздаче подарков на Новый год детским домам и пациентам хосписа. Но депутаты не оценили благотворительность мэра и раскритиковали отчет.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в самом начале доклада Евгений Ройзман заявил, что в 2013 году в системе управления Екатеринбурга произошли серьезные изменения, и он пришел на пост мэра с урезанными полномочиями. Но тут же подчеркнул, что никаких личных амбиций на посту он не имеет, что и помогло ему сработаться с администрацией города. Далее Евгений Ройзман обратился к социально- экономическим показателям Екатеринбурга, отметив их положительную динамику в 2016 году, хотя признал спад оборота торговли и малого бизнеса в городе. Снижение бюджетных инвестиций градоначальник объяснил общероссийской тенденцией последних лет. В очередной раз мэр упомянул о высокой средней заработной плате в Екатеринбурге – порядка 43 тысяч рублей, но пояснил, что с учетом всех экономических факторов этот показатель снижается до 18 900 рублей, то есть остается на уровне 2010 года. «Хочу заметить, что зарплаты бюджетников, чиновников в администрации города, сотрудников аппарата думы не индексировались с 2012 года. То есть, мы несем проблему вместе со всеми», – заявил глава города.

Отдельно Евгений Ройзман коснулся темы изъятия градостроительных и рекламных полномочий у города. «В общей сумме мы потеряли 1,8 миллиарда рублей. К этому нужно добавить минус 2 процента отчисления по НДФЛ, и минус 600 миллионов налога на имущество», – заявил он.

По словам Ройзмана, администрация города также не досчиталась порядка 759 миллионов рублей на здравоохранение – с 2013 года областные субвенции на эту статью расходов постоянно уменьшались. Как всегда, городу не хватает денег на текущий ремонт дорог – чтобы залатать все ямы в муниципалитете, требуется около 25 миллиардов рублей. «Я считаю несправедливым распределение средств из регионального дорожного фонда, и написал по этому поводу жесткое обращение в Генпрокуратуру. Интересно, что ответа не получил, это редко бывает» – посетовал мэр.

Также градоначальник высказался по теме борьбы с ВИЧ в Екатеринбурге, пытаясь и тут найти свой личный вклад: «Я считаю, что горздрав правильно назвал ситуацию в городе эпидемией. Прошло широкое обсуждение и нам, в конце концов, выделили деньги для профилактики и терапии. Огромное количество больных ВИЧ – это прямое следствие наркокатастрофы, которая была здесь несколько лет назад».

Но главными заслугами Евгения Ройзмана, судя по отчету-2016, стала борьба с фунфыриками и уличной грязью. «Я заметил на приеме населения, что появилось много молодых алкоголиков, которые тащат эти фунфырики по 20-30 рублей. Потом у нас пытались поставить аппарат по продаже боярышника. Хорошо, что сразу включились общественники и полиция, и не допустили таких аппаратов. Я написал несколько обращений в Госдуму по поводу фанфуриков, мне пришел вежливый ответ, что несколько моих предложений было взято для рассмотрения», – не без гордости сообщил мэр.

По поводу разговоров о «Грязьбурге» Ройзман заявил, что этот вопрос очень политизированный и специально используется «для принижения Екатеринбурга». Он опроверг популярную версию, что грязь берется с газонов и остается после посыпки тротуаров реагентом «Бионорд», и сообщил, что мэрия заказала новое исследование для выявления источников грязи. После получения результатов в администрации готовы принять стратегический проект по борьбе с пылью. «Но на самом деле проблема кроется в огромном количестве транспорта в городе», – отметил глава города, то есть поддержал одно из любимых оправданий городских чиновников на тему уличной грязи.

Евгений Ройзман также хотел подробно рассказать о своих представительских функциях, которых у него «целое море», но уставшие от полуторачасового доклада депутаты взмолились о перерыве. Тем не менее, глава города успел сообщить, что за четыре года работы принял во время приема несколько тысяч человек и провел странную аналогию с российским парламентом. «Госдума за весь прошлый созыв провела 900 фракционных приемов и приняла 10 600 человек. А через меня за неполные четыре года прошло 9600 человек. Около четверти вопросов решаются, не выходя из кабинета, по одному звонку», – похвастался мэр. Также он отметил свое взаимодействие с администрацией города и похвалил сити-менеджера Александра Якоба.

Видимо, последняя благодарность растревожила депутатов, и они передумали принимать отчет главы города без вопросов. Олег Хабибуллин упрекнул Евгения Ройзмана в том, что он ставит себе в заслугу отличные показатели города, которые были достигнуты командой предыдущего мэра. Другие избранники стали спрашивать, что лично сделал Ройзман для снижения безработицы в городе и, почему-то, для повышения рождаемости. «У меня пятеро детей, мне кажется, я достаточно сделал», – смутился глава города. Александр Караваев в своем выступлении заметил, что мэр построил свой доклад на результатах работы администрации города, а не на своих достижениях. «Не надо перекладывать вопросы, которые адресуют вам как высшему должностному лицу, на других», – заявил справедливоросс.

Больше недовольных среди депутатов не нашлось, в итоге большинством голосов доклад Евгения Ройзмана был принят.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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