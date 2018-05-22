Ройзман своей отставкой запустил очередной сезон политической «Санта-Барбары»

Заявление спикера Евгения Ройзмана об отставке, прозвучавшее сегодня на заседании городской думы Екатеринбурга, похоже, запустило очередной сезон политической «Санта-Барбары» в уральской столице. Эксперты сходятся во мнении, что чего-то такого как раз не и хватало для полноценного начала выборов в гордуму Екатеринбурга.

Напомним, глава ЕГД на сегодняшнем заседании думы города заявил, что уходит в отставку. Депутаты должны были рассмотреть вопрос о внесении поправок в устав Екатеринбурга, отменяющих прямые выборы главы города. Однако Ройзман как спикер не стал ставить этот пункт в повестку заседания. Депутаты проголосовали против повестки, и заседание было сорвано.

В конце обсуждения Евгений Ройзман заявил, что областной закон об отмене прямых выборов глав городов – это обман жителей, а поскольку он был выбран жителями Екатеринбурга на прямых выборах, то уходит в отставку. После чего мэр покинул зал.

«Ну вот и нет мэра у Екатеринбурга) Что дальше? Интересный старт кампании в гордуму. Ройзман снова задал повестку) Хотя выборы мэра едва ли восстановят, но шум будет, думаю, на федеральном уровне», – написал в фейсбуке спустя несколько минут после появления на лентах агентств сообщений об отставке главы гордумы политолог Михаил Коробельников.

Аналогичными сообщениями запестрели и странички в социальных сетях других экспертов. Высказываются первые предположения и даются оценки происходящего.

«Вообще, он со своей отставкой немного запоздал. Уходить надо было после скандала с убийством его помощником бабушки Ледовской. А сейчас-то какой смысл дверями хлопать?» – задается вопросом глава Уральского отделения ФоРГО Анатолий Гагарин. По его мнению, сегодня Евгений Ройзман запустил новый сезон политической «Санта-Барбары», которую всем нам предстоит смотреть вплоть до сентября 2018 года, а то и дольше.

«По сути, сегодня Ройзман заблокировал ликвидацию собственной должности. Но это ведь неправильно и в очередной раз явно демонстрирует несовершенство нашего законодательства. Как могла случиться подобного рода коллизия, когда все инстанции принимают решение об упразднении должности, но человек, занимающий ее, выражает несогласие и пытается блокировать процесс? Это же нонсенс. И Ройзман этим всем удачно пользуется. Вспомним, что Ройзман на прошлых выборах шел не просто в гордуму, а шел в мэры. А ведь это фейковая должность и одна большая фальсификация, нет у Екатеринбурга после Аркадия Чернецкого никакого мэра, есть только много не имеющих под собой ничего реального громких заявлений Ройзмана, называющего себя мэром. И у всего этого процесса есть выгодоприобретатель. Определенным лицам выгодно, чтоб Ройзман сейчас оживил повестку и на протестной волне, как жертва системы, пошел в городскую думу снова. Так что смотреть нам на это шоу еще долго», – отметил Анатолий Гагарин в беседе с РИА «Новый День».

«Евгений Ройзман – удивительное явление в российской провинциальной политике. Настоящий демагог – в античном смысле этого слова. Настоящий популист. Настоящее политическое животное. Все это – комплименты. Заявить об отставке таким образом, чтобы обеспечить себе политическое будущее, понимая, что сам как политик он больше и ценнее своей должности – это отлично. Так у нас почти никто не умеет. Профи», – написал на свое страничке в фейсбуке бывший помощник полпреда президента РФ в УрФО Андрей Перла.

«Отставка Евгения Ройзмана – сильный ход. Он ничего не теряет (полномочия все равно скоро заканчиваются) и не участвует в том, против чего последовательно выступал (отмена прямых выборов мэра). Последнее слово осталось за ним, и это важно, в том числе и для его дальнейшей политической карьеры. Я не раз этой весной спрашивал Евгения о том, почему он не уходит в отставку. Она давно казалась очевидным выходом: устроить финальное обострение, когда больше ничего не остается. Ройзман же отвечал, что для него принципиально важно доработать свой срок. Может, лукавил, а может, его видение ситуации теперь резко изменилось. Кстати, в «Утреннем развороте» на «Эхе» успели спросить слушателей, одобряют ли они решение Евгения Ройзмана об отставке. Положительно ответили только 65%, хотя обычно разделяющих самые разные шаги и заявления мэра у нас гораздо больше. Судя по всему, эффект неожиданности для слушателей оказался слишком сильным», – отметился и своим комментарием в фейсбуке известный теле- и радиоведущий Максим Путинцев.

Тем временем, как сообщает корреспондент «Нового Дня», в гордуме Екатеринбурга идет приготовление к внеочередному заседанию под председательством вице-спикера Виктора Тестова. Ройзман отправился писать заявление об отставке и раздавать комментарии СМИ.

«Каждый политик самостоятельно принимает решения и несет ответственность за все свои действия», – лаконично заметила на сегодняшнем заседании заксо его спикер Людмила Бабушкина.

«Новый день» сообщит о развитии событий.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 22.05.18

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