Депутаты ЕГД в пятницу рассмотрят поправки в устав – уже без Ройзмана

Вице-спикер гордумы Екатеринбурга Виктор Тестов по итогам закрытого совещания сообщил новую дату заседания ЕГД, где депутаты рассмотрят поправки в устав города об отмене прямых выборов мэра. Оно состоится в пятницу, 25 мая, в 10 часов утра, передает корреспондент «Нового Дня».

В утвержденной повестке будет и вопрос о досрочном сложении полномочий главы Екатеринбурга и спикера думы Евгения Ройзмана, а также вопросы, которые депутаты не смогли рассмотреть на сегодняшнем заседании из-за его срыва.

Тестов особо подчеркнул, что все решения депутатов согласованы с юридическим управлением думы и представителем прокуратуры, который также присутствовал на совещании.

Напомним, сегодня Ройзман отказался вносить в повестку вопрос о поправках в устав города, а потом заявил о том, что уходит в отставку. Формально до следующего заседания он остается мэром, однако заявление он уже написал и передал в аппарат гордумы.

Екатеринбург, служба информации

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