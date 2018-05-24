Ройзман пропустит свою отставку в гордуме Екатеринбурга (ФОТО)

Евгений Ройзман заявил, что не придет на завтрашнее заседание городской думы, где депутаты будут рассматривать его заявление об отставке с поста главы Екатеринбурга. «Мне там делать нечего. Единственное, только из любопытства. Как говорится, с нездоровым любопытством к чужому увечью», – сообщил он. Ройзман пока еще находится в статусе мэра и сегодня проводит последний прием жителей Екатеринбурга.

Между тем поклонники Ройзмана устроили своеобразный флешмоб в его поддержу, заранее договорившись об этом в соцсетях. Сегодня утром одни надели красные футболки (узнаваемый атрибут имиджа Ройзмана) и пришли поприветствовать его в мэрии, а другие просто выкладывают селфи в красной одежде. «В Екатеринбурге стартовал #денькраснойфутболки. Фотографируйте и выкладывайте себя в любой красной одежде (даже если это просто какая-то надпись на футболке красного цвета). Напомним, акция проводится в связи с тем, что Евгений Ройзман подал в отставку с поста главы города. Теперь он снял свой деловой костюм и снова надел красную футболку. Надо жить весело и идти дальше», – говорится в сообществе «Интересный Екатеринбург».

Напомним, завтра в 10 часов утра состоится внеочередное заседание городской думы. В повестку включены два дополнительных вопроса – досрочная отставка главы Екатеринбурга и поправки в устав города, отменяющие выборы мэра. После ухода Ройзмана его полномочия будут переданы вице-спикеру думы Виктору Тестову.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Валентина Ярославцева, Семен Саливанчук

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