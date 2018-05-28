Кабинет мэра Екатеринбурга останется пустым до сентября

Рабочее место главы Екатеринбурга останется пустым, пока городская дума не изберет нового градоначальника по конкурсной схеме. Как стало известно корреспонденту РИА «Новый День», большой кабинет на 4 этаже администрации будет временно использован для проведения совещаний.

Напомним, 25 мая городская дума приняла добровольную отставку Евгения Ройзмана с поста мэра. В тот же день Ройзман собрал вещи и освободил рабочий кабинет. Но ожидаемый переезд назначенного исполняющим обязанности главы Екатеринбурга Виктора Тестова не состоялся. Было решено, что он продолжит работу на своем обычном месте. При этом приемы жителей главой города не прекратятся, но будут проходить по новому графику. Сейчас расписание приемных дней уточняется в аппарате ЕГД.

Добавим, что новая редакция муниципального устава, где утверждена конкурсная схема избрания главы Екатеринбурга, вступит в силу в течение двух недель. Ранее и.о. мэра Виктор Тестов отмечал, что конкурсный отбор кандидатов может завершиться при действующем созыве думы. Это означает, что заключительное голосование за нового главу города новоизбранные депутаты будут проводить уже в сентябре.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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