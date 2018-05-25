Екатеринбургские депутаты со скандалом приняли отставку Ройзмана

Гордума Екатеринбурга приняла досрочную отставку главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана. За прекращение полномочий мэра проголосовали 25 из 33 присутствующих депутатов, шесть были против. Решение вступает в силу немедленно, полномочия главы Екатеринбурга и председателя думы перешли вице-спикеру ЕГД Виктору Тестову.

Голосование проходило на внеочередном заседании думы, созванном инициативной группой депутатов. По этому поводу возникли споры ещё на стадии открытия собрания, и Виктору Тестову пришлось буквально перекрикивать своих оппонентов.

Депутат Константин Киселев заявил, что заседание думы проводится незаконно и будет обжаловано в суде. По его словам, назначать заседание должен был глава города – председатель думы, то есть Евгений Ройзман. Также Киселев высказался против возложения полномочия и.о. главы города на Тестова.

«Ответьте на вопрос: существует письменное распоряжение председателя думы о возложении полномочий на вице-спикера? Его нет», – заявил депутат.

Юристы аппарата думы отвергали любые претензии и указали, что вся процедура созыва думы соблюдена по регламенту ЕГД. В качестве доказательства депутатам была даже продемонстрирована видеозапись депутатского совещания, прошедшего во вторник.

Следом за принятием отставки Евгения Ройзмана дума проголосовала за поправки в устав Екатеринбурга, отменяющие выборы мэра. Решение заняло всего несколько минут.

Напомним, проект изменений не одобрен думской комиссией по местному самоуправлению.

Вчера Евгений Ройзман заявил, что не придет на заседание городской думы, где депутаты будут рассматривать его заявление об отставке с поста главы Екатеринбурга. «Мне там делать нечего. Единственное, только из любопытства. Как говорится, с нездоровым любопытством к чужому увечью», – сказал он.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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