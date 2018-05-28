В гордуме Екатеринбурга уже готов проект конкурса на пост мэра (ДОКУМЕНТ)

В гордуму Екатеринбурга внесен проект положения о конкурсе на должность главы города. Документ будет рассмотрен на ближайшем заседании комиссии по местному самоуправлению, то есть 30 мая. Примечательно, что вопрос о конкурсе не указан в официальной повестке, но есть в раздаточных материалах для депутатов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект положения был подготовлен 25 мая. В этот день дума приняла досрочную отставку Евгения Ройзмана с поста мэра и назначила временно исполняющим обязанности Виктора Тестова, чья подпись стоит в постановлении о внесении документа на обсуждение в думу. Докладчиком по вопросу на заседании комиссии МСУ должен стать Дмитрий Сергин.

Ранее Виктор Тестов заявил, что все конкурсные процедуры по отбору кандидатов на должность главы Екатеринбурга могут завершиться летом. В таком случае новоизбранному созыву думы в сентябре останется только проголосовать за одного из предложенных участников конкурса.

«Если бы Евгений Ройзман отработал свой срок до конца, то конкурсная процедура могла бы затянуться до октября-ноября. В это время в думе идет бюджетный процесс. Так что наша задача – облегчить работу нового созыва», – подчеркивал врио главы города.

Напомним, поправки в муниципальный устав, отменяющие прямые выборы мэра Екатеринбурга, были приняты также 25 мая. Они вступят в силу через две недели после регистрации в Минюсте. После этого депутаты могут законно назначить конкурс и объявить прием заявлений от претендентов на пост главы города.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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