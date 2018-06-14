Новый мэр Екатеринбурга получит девять заместителей

Возвращение одноглавой системы власти в Екатеринбурге приведет к изменениям структуры мэрии. Накануне депутаты комиссии по местному самоуправлению ЕГД рассмотрели проект о количестве заместителей для «сильного мэра», которого изберет городская дума осенью этого года. Вопрос вынесен на обсуждение в думу.

Согласно документу, новый градоначальник будет иметь одного первого заместителя и восемь профильных замов – по вопросам ЖКХ, финансов, соцполитики, капстроительства, благоустройства, потребительского рынка, организации управления и организации значимых общероссийских и международных мероприятий. Стоит отметить, что такое же количество замов имеет действующий глава администрации Александр Якоб.

Напомним, принятые 25 мая поправки в устав Екатеринбурга отменили прямые выборы мэра. Новый глава, если ничего не изменится, будет избран депутатами из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссии, и одновременно возглавит мэрию. Должность сити-менеджера будет упразднена.

Планируется, что конкурс по избранию главы Екатеринбурга будет объявлен на последнем заседании думы 19 июня. Однако вчера депутаты отклонили проект, не согласившись с предложенными муниципалитетом кандидатами в члены конкурсной комиссии.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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