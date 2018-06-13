Екатеринбургские депутаты не приняли проект конкурса на должность главы

Проект конкурса на должность главы Екатеринбурга отклонен профильной комиссией городской думы. Причиной стало недовольство депутатов персональным составом муниципальной «тройки», которая будет проводить отбор кандидатов в мэры. Для принятия решения не хватило всего одного голоса.

Напомним, в конкурсную комиссию предлагалось включить руководителя избиркома Илью Захарова, врио мэра Виктора Тестова и председателя муниципальной общественной палаты Владимира Разбойникова. Остальных трех членов, согласно положению, должен утвердить губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Однако нескольких депутатов не устроил персональный состав будущей конкурсной комиссии. Константин Киселев предложил свою кандидатуру, а также справедливоросса Александра Караваева и единоросса Александра Мягоньких. Другой оппозиционер Олег Хабибуллин поинтересовался, почему в конкурсной комиссии не участвует действующий глава администрации Александр Якоб.

В итоге голоса депутатов разделились поровну: семь голосовали за, шесть против, остальные воздержались. Таким образом, проект по конкурсу по избранию мэра не был утвержден. Однако, как пояснил РИА «Новый День» глава избиркома Илья Захаров, это не создаст сложностей при рассмотрении вопроса на основном заседании думы 19 июня. Проект может быть внесен с голоса, аналогично тому, как принимались поправки в устав города об отмене прямых выборов мэра. При это у депутатов остается право утвердить другой персональный состав конкурсной комиссии.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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