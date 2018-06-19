В Екатеринбурге назначен конкурс по избранию нового мэра (добавлено ВИДЕО)

Гордума Екатеринбурга объявила конкурс по отбору кандидатов на должность главы города. За решение проголосовали 23 депутата, шесть выступили против. Все конкурсные процедуры пройдут летом, имена кандидатов в мэры станут известны 25 июля. Выбирать нового главу будут депутаты седьмого созыва думы, избранного 9 сентября.

Назначен конкурс

Вместе с назначением конкурса депутаты сегодня определили трёх делегатов от муниципалитета в конкурсную комиссию. Персональный состав остался без изменений, несмотря на то, что не был одобрен комиссией по МСУ – это врио главы города Виктор Тестов, председатель муниципальной общественной палаты Владимир Разбойников и глава городского избиркома Илья Захаров.

Губернатор назначит свою «тройку» в ближайшее время, так как тоже заинтересован в проведении конкурса в Екатеринбурге летом. Об этом сообщил представитель главы региона в думе Вадим Дубичев, зачитав обращение губернатора к депутатам перед началом заседания.

Прием заявлений от желающих поучаствовать в конкурсных выборах мэра начнётся с 25 июня и продолжится по 6 июля включительно. Первое заседание конкурсной комиссии намечено на 23 июля, в этот день будет проходить поверка документов кандидатов по критериям, которые были определены в положении о конкурсе. Собеседования претендентов на должность главы города начнутся с 10 часов утра 25 июля. Все заседания комиссии будут проходить в кабинете 459 на четвёртом этаже администрации города.

Добавим, что решение о конкурсе по избранию мэра было не единогласным.

Часть депутатов заявили, что отбор кандидатов нужно отложить на осень, чтобы его мог проконтролировать новый созыв думы.

«Сейчас мы видим попытку манипуляции. Нынешний состав думы вообще не увидит кандидатов в мэры, потому что конкурс проводится летом. А новая дума увидит только тех кандидатов, кто прошел отбор. Это очень удобно: одна дума уже не работает, а другой ещё нет», – выступил Александр Караваев.

Также депутаты были недовольны, что вопрос о конкурсе был включён в повестку сегодняшнего заседания без учёта мнения комиссии по МСУ – там, напомним, голоса за проект разделились поровну.

Однако и юристы, и врио главы Виктор Тестов заявили, что никаких нарушений регламента не было.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Александр Саливанчук

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