Дума Екатеринбурга проведет внеочередное заседание перед Новым годом – из-за отставки мэра

Гордума Екатеринбурга с большой долей вероятности проведет внеочередное заседание 29 декабря. Как рассказал «Новому Дню» спикер ЕГД Игорь Володин, депутатам необходимо выполнить обязательства перед строителями и утвердить несколько проектов, внеся изменения в муниципальные Правила землепользования и застройки. Проекты пройдут оценку регулирующего воздействия только 28 декабря, поэтому раньше этот вопрос на думу вынести нельзя. Кроме того, на внеочередном заседании думы, возможно, произойдет назначение конкурсной комиссии для избрания нового мэра Екатеринбурга.

Игорь Володин отметил, что пока в аппарат думы не поступало заявление Александра Высокинского об отставке, хотя об этом активно ходят слухи. «Я никаких документов еще не получил. Сам сижу в ожидании. Может быть, вечером придут, а может, и завтра утром перед заседанием, и тогда мы включим этот вопрос [об отставке Высокинского] в повестку», – сообщил спикер агентству.

Отметим, если дума завтра примет отставку Александра Высокинского, то депутатам необходимо сразу объявить конкурс по отбору кандидатов на мэрское место. Напомним, как проходит этот процесс. Назначается конкурсная комиссия, в которую на паритетных началах входят представители администрации губернатора и представители мэрии, назначенные думой. Комиссия проводит отбор кандидатов в два этапа: проверка документов и собеседование. В финал проходят не менее двух претендентов на должность мэра. Кандидаты, рекомендованные конкурсной комиссией, выступают с презентацией перед депутатами, которые и принимают окончательное решение, кто станет новым главой города. Предыдущие конкурсные «выборы» мэра Екатеринбурга заняли три месяца.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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