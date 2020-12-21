«Орлов – хозяйственник, а Высокинский заигрался в политику»: екатеринбургские депутаты о грядущей рокировке в мэрии

Завтрашнее заседание думы Екатеринбурга обещает стать интересным. Как утверждают инсайдеры, Александр Высокинский объявит депутатам о своей отставке, а народные избранники должны утвердить его решение. Пока в повестке думы такого вопроса нет, хотя спикер Игорь Володин косвенно подтвердил агентству, что отставка мэра ожидается. Сменщиком Высокинского называют Алексея Орлова, который сегодня утром перешел из областного правительства в мэрию – на пост первого заместителя главы Екатеринбурга. «Новый День» поинтересовался у депутатов, как они относятся к рокировке во власти уральской столицы.

Председатель ЕГД Игорь Володин считает, что обсуждение вопроса об отставке Высокинского пройдет в думе спокойно. «Его же никто не выгоняет. Александр Геннадьевич сам принимает решение, депутаты не будут препятствовать решению главы. Тем более, если он уходит на повышение, на должность заместителя губернатора», – прокомментировал спикер. При этом он лестно отозвался о вероятной кандидатуре будущего мэра. «Положительно отношусь к Алексею Валерьевичу [Орлову], знаю его давно, больше десяти лет. Он принципиальный, прямой, нормальный, честный, порядочный человек. С ним всегда можно найти общий язык, выстроить диалог. У нас с ним полное понимание. Если он говорит: сделаем, – значит, сделаем. Если говорит: не получится, – значит, так. Всегда напрямую. Мне нравятся такие люди», – отметил Володин.

Депутат Дмитрий Сергин, которого относят к членам старой команды мэрии, проигравшей выборы 2018 года, рассуждает, как он будет голосовать, если вопрос о смене главы Екатеринбурга поставят официально.

«В прошлый раз, когда Высокинского утверждали, я на этапах рассмотрения склонялся голосовать за Кожемяко, считаю, что если бы его тогда избрали, что у нас не было бы той череды катаклизмов, с которыми мы теперь встречаемся. Он бы сохранил ту профессиональную команду, которая была раньше. Но на тот момент была сформирована позиция «Единой России», я хоть и не член партии, но выдвигался от нее, потому поддержал Высокинского. Хотя сомнения в нем были уже тогда. На самом деле я считаю, что Высокинский – грамотный, он интеллектуал и состоявшийся политик, но попал не в свою тарелку. Стратегические проекты – это его, но не хозяйственные вопросы. В этом смысле Орлов более подготовленный человек, в правительстве он курировал вопросы хозяйственные. Он в меньшей степени публичный политик, хотя он виден, заметен. Мне кажется, из всех вариантов, которые могли бы быть, он, наверное, для сегодняшнего дня палочка-выручалочка. Два года назад может и не был бы, а сейчас такая рокировка уместна», – отметил собеседник агентства.

«Я бы назвал эти перестановки не политическими, а хозяйственными. Потому что на уровне местного самоуправления минимум политики. Если глава города играет в политику, то он проигрывает как хозяйственник. Александр Геннадьевич [Высокинский] начал воспринимать себя как политическую фигуру – например, об этом говорят и его контакты с [бывшим] полпредом Цукановым. Когда все увидели, что вместо решения хозяйственных задач на первый план выходит политика, тогда стало ясно, что [Высокинский] отыгранный вариант. Я напомню, что вопрос [об отставке мэра] дума начала ставить уже через 7-8 месяцев после назначения мэра, буквально при рассмотрении первого мэрского отчета. Тогда уже были заметны провалы в работе главы», – отмечает представитель партии «Яблоко» Константин Киселев.

Он тоже положительно отнесся к появлению Алексея Орлова в городской ратуше. «Я к нему абсолютно нормально отношусь. Он в политику не играет, занимается хозяйственными делами. Он менее публичная фигура, а это даже лучше. Есть уже первые сигналы, что Орлов выстроит деловые отношения с думой и удастся добиться единства в работе и понимании целей и задач по развитию Екатеринбурга». Впрочем, сам депутат, который не раз критиковал Высокинского в думе, сообщил, что пока не знает, будет ли он голосовать за Орлова в случае его кандидатуры на пост мэра. «Давайте посмотрим, какие будут кандидаты. А вдруг выдвинется Мишустин (премьер-министр РФ), и я тогда проголосую за него», – иронизирует Киселев.

Во фракции КПРФ, члены которой также критиковали команду нынешнего мэра, еще не определились, как воспринимать назначение Орлова. «Мы об этом не думали, сначала надо с ним пообщаться. Если он будет готов прийти к фракции, ответить на наши вопросы – там и посмотрим. А если он откажется с нами встречаться, то и решение будет ровно такое же, будем голосовать против. Я думаю, что попробуем наладить контакт, взаимодействовать с исполнительной властью необходимо, начинать сразу с драки нехорошо. Что касается вообще рокировки. Как было в басне: «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь», здесь такая же история, глобальных перемен не будет», – прокомментировал Роман Ступников.

Его коллега по фракции Виктор Сомиков о кадровых перестановках в администрации Екатеринбурга высказался так: «Я не буду комментировать отставку Высокинского, потому что она еще не состоялась. То, что назначен Алексей Орлов на пост первого вице-мэра, – ну значит так надо. Я думаю, вы не будете спорить, что Александр Геннадьевич, что господин Орлов – это члены команды губернатора. Ввиду тех задач, которые сейчас стоят перед нашей областью, губернатору виднее, кого из членов команды на какой пост поставить».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Светлана Загороднева

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