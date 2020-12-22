Два года мэра Александра Высокинского: сквер, канатка и война с думой (ФОТО, ВИДЕО)

Александр Высокинский пробыл на посту мэра Екатеринбурга два года, два месяца и 27 дней. Сегодня депутаты городской думы освободили его по собственному желанию от занимаемой должности. Высокинский возвращается в областное правительство с повышением – он принял предложение губернатора Куйвашева стать его первым заместителем. О том, чем запомнился первый градоначальник Екатеринбурга, которого выбирали депутаты, а не жители, – в материале «Нового Дня».

«Скверный» бунт

Массовые протесты в сквере у драмтеатра в мае 2019 года были, пожалуй, самым серьезным испытанием в карьере градоначальника Александра Высокинского. Тогда он вышел к толпе сердитых горожан и пытался поговорить с ними, но диалога не получилось. Люди скандировали «В отставку!» и требовали провести референдум по строительству храма.

Противостояние в сквере

Впрочем, после того как стихийные митинги в Екатеринбурге прокомментировал президент РФ Владимир Путин, конфликт быстро удалось перевести в кабинетный формат. Практически все лето Высокинский потратил на переговоры с защитниками сквера, православными, меценатами, депутатами и чиновниками. В итоге в октябре был проведен первый общегородской опрос о том, где строить храм святой Екатерины. В голосовании победила площадка бывшего приборостроительного завода. Строительство церкви там до сих пор не началось.

Несбыточные мечты

Александр Высокинский запомнится и как автор ряда «прожектов». Он возродил идею о канатной дороге и упорно продвигал ее на каждой встрече с журналистами. «Мы не останавливаемся на расчетах канатных дорог. Рассматриваются два варианта. Одна (линия) – от Академического до Ботаники. Вторая – от театра драмы в сторону Первомайской», – говорил Высокинский год назад, обещая в скором времени представить проект. Затем случилась пандемия коронавируса, и мечты о канатке пришлось отложить.

Не менее вдохновенно Высокинский рассказывал о строительстве второй ветки метро. При нем мэрия приняла Генплан-2035, в котором обещалось построить вторую линию метрополитена за пять лет. Правда, потом стратегический документ из-за конфликта с застройщиками пришлось переделывать. Заявления федеральных ведомств о том, что Екатеринбург не получит денег на строительство подземки, Высокинский до последнего опровергал.

Мечта Высокинского покрыть центр города гранитом обернулась провалом благоустройства. Центральные улицы Екатеринбурга подрядчики ремонтировали вплоть до наступления зимних холодов. Реконструкция парков и скверов тоже была плачевной. Чего только стоит многострадальный сквер за Оперным театром, где были разбиты фонари, выкорчеваны деревья и криво положена плитка. Благоустройство Зеленой Рощи несколько раз вызывало скандалы – начиная с недовольства жителей проектом до закрытия парка по ночам и борьбой с воронами.

Мэрские фразы и оговорки

Александр Высокинский был достаточно открытым градоначальником и не боялся живых встреч с людьми. Но иногда его публичные выходы сопровождались ляпами: порой смешными, а порой и возмутительными. Например, только став мэром Екатеринбурга, Высокинский в одном из интервью бросил неосторожную фразу: «Мне интересны молодые люди возраста 21-22 лет, полные планов и идей. И не интересны 30-летние диванные резонеры». И тем самым настроил против себя огромную часть активных городских общественников.

Выступая на панели «Иннопрома» в 2019 году Александр Высокинский философствовал о том, может ли искусственный интеллект сделать людей счастливыми: «У нас появились гаджеты, но человек остался человеком. Он не будет чувствовать себя счастливым, если кто-то с утра ему будет указывать, что надо делать, давать еду, которая полезна. А покурить? А коньячку?».

В том же ключе мэр Екатеринбурга рассуждал о соцсетях. «Я выступаю за то, чтоб каждый пользователь интернета представлялся. Я должен понимать, с кем разговариваю. В соцсетях ты говоришь с человеком без имени – с роботом, не с роботом, с провокатором или человек хочет разобраться? С этим делом надо работать. Когда тебе под неким ником пишут… ты ж не можешь общаться со стенкой, даже если она говорящая», – так объяснял чиновник свое нежелание вести диалог с жителями в интернете.

На открытии ледового городка перед Новым 2020 годом Высокинский удивил всех познаниями в географии – он перепутал Антарктиду с Арктикой.

В сентябре этого года Высокинский снова оскандалился, встав на защиту казаков, которые патрулировали улицы Екатеринбурга в поисках представителей ЛГБТ. А месяцем позже мэр стал жертвой оговорки в прямом эфире. Во время интервью порталу Е1 Высокинскому задали вопрос, могут ли пассажиры выгонять из общественного транспорта людей без масок? Глава города ответил, что это делать «можно и нужно». Однако в текстовой версии интервью журналисты почему-то написали, что мэр разрешил выталкивать «безмасочников» из автобуса, и именно в таком варианте заявление разошлось по СМИ. После этого пресс-службе мэрии пришлось спешно оправдывать шефа.

Война с депутатами

Александр Высокинский как креатура губернатора триумфально выиграл конкурсные выборы мэра – его кандидатуру дума одобрила единогласно. Но идиллия длилась недолго, и конфликты с депутатами вспыхнули уже через пару месяцев, когда Высокинский попытался поднять зарплату себе и муниципальным служащим. Первый мэрский отчет дума демонстративно отказалась принимать, а до этого депутаты шантажировали Высокинского отказом принимать корректировку бюджета. Ситуация повторилась при принятии казны на 2020 год – депутатские комиссии дважды бойкотировали бюджет, пока мэрия не согласилась принять их условия.

Второй отчет Высокинского тоже был под угрозой – депутаты планировали поставить мэру неуд и запустить процедуру отставки, но в последний момент договорились с администрацией. Этой осенью критика в адрес Высокинского в думе звучала все чаще. В частности, депутаты ставили ему в вину передачу горздрава области.

Политтехнолог Алексей Швайгерт в беседе с «Новым Днем» выделил три ошибки, которые привели Александра Высокинского к отставке с поста мэра Екатеринбурга.

«Первый тезис: Высокинский зря себя возомнил себя вторым Чернецким. В том смысле, что он видел, как растут его прежние шефы Чернецкий и Тунгусов, и решил, что надо быть таким же, как они. Он примерил на себя несвойственную маску, но ситуация изменилась, изменился мир вокруг, изменилась политика. Высокинскому досталась зубастая гордума, которая в отличие от прошлых созывов состоит не из бюджетников, а из амбициозных коммерсантов. Поэтому вести себя как Чернецкий, как барин и как самый умный, у него не получилось. Но политика на то и политика, что надо было подстраиваться, а Высокинский не смог сменить свой образ, который казался ему эффективным, на что-то другое.

Второй тезис: короля играет свита. Заигрывания с полпредством как со стороны окружения Высокинского, так и его собственные политические шаги. Учитывая, что Высокинский был обязан своим появлением во власти исключительно операцией 2018 года, когда в городской думе менялись группы влияния, эти заигрывания были не очень оправданы.

Третий тезис: Александр Высокинский избыточно рационален. Он кто угодно, но не политик. Ему не очень хорошо удавались публичные вещи, и Высокинский быстро стал смешон. А это достаточно страшная вещь, когда политика начинают высмеивать, потому что его образ быстро десакрализуется», – отметил эксперт.

По словам Алексея Швайгерта, для Высокинского лучше работать вторым номером, а не политическим лидером. Он вполне может стать успешным на том месте, где не требуется работа с общественным мнением, договоренности с элитами и где не нужно принимать решение последним. Стоит отметить, что должность первого вице-губернатора Свердловской области, на которую вчера согласился Александр Высокинский, вполне отвечает этим требованиям.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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