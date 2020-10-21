Мэр Екатеринбурга разрешил выталкивать безмасочников из транспорта. Пресс-служба заявила, что это «вырвано из контекста»

Накануне мэр Екатеринбурга Александр Высокинский ответил на вопрос, могут ли пассажиры общественного транспорта, если видят ковид-диссидентов, выталкивать их из автобусов, маршруток или трамваев.

«Можно и нужно. Все видят увеличение количества заболевших. Все понимают, что это может привести к новому режиму ограничений. При этом ограничения коснулись почти что каждого. Кого-то с экономической точки зрения, которого при обучении, кого-то в работе. Многие понимают, что ограничения – это не то, к чему нужно стремиться. Именно поэтому мы говорим, что нужно соблюдать масочный режим», – сказал мэр.

Заявление быстро вышло в топ сервиса «Яндекс.Новости». Высказывание Высокинского активно обсуждают в интернете. Однако уже сегодня утром его пресс-служба заявила, что не надо «вырывать фразу из контекста по поводу необходимости соблюдения масочного режима в общественном транспорте». «Не нужно интерпретировать эту фразу дословно. Глава Екатеринбурга, в первую очередь, думает о безопасности и здоровье горожан и призывает всех проявить сознательность и гражданскую позицию. Все в рамках правового поля: если кондуктор отвлекся, а рядом человек снял маску, необходимо тактично попросить его надеть маску», – сказали там.

Екатеринбург, Елена Сычева

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