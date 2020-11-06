Куйвашев растерял позиции в рейтинге влияния губернаторов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опустился на 37-е место в рейтинге влияния глав субъектов РФ, который ежемесячно составляет Агентство политических и экономических коммуникаций. По сравнению с сентябрем 2020 года руководитель Среднего Урала потерял шесть позиций.

«На фоне получивших негативный резонанс высказываний вице-губернатора Свердловской области Павла Крекова и главы Екатеринбурга Александра Высокинского по темам, связанным с противодействием распространению коронавирусной инфекции, теряет позиции глава региона Евгений Куйвашев (с 31-го на 37-е место)», – говорится в докладе АПЭК.

Напомним, Павел Креков выступает основным спикером от регионального оперативного штаба по борьбе с Covid-19. Евгений Куйвашев транслирует свои антиковидные решения исключительно через Instagram. В октябре Креков во время очередного брифинга отметил, что люди с симптомами ОРВИ, которые добиваются ПЦР-тестирования или КТ легких, подвержены «психозу». Он также назвал это «тестоманией». «Мы констатируем элемент общественного нервного напряжения, психоз, тестироваться хотят все, когда надо и когда не надо. Не надо это делать, граждане. Мы вчера вынуждены были посадить пять диспетчеров на линию минздрава, потому что люди требовали им выдать результаты их анализов», – заявил тогда чиновник. Слова вице-губернатора вызвали огромный резонанс, так как в регионе было множество примеров, когда участковые врачи отказывались брать анализы у заболевших жителей, люди сдавали тесты самостоятельно и выясняли, что они на самом деле заразились Covid-19.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский невольно стал жертвой прямого эфира с журналистами. Во время интервью порталу Е1 ему задали вопрос, который ранее прислали читатели: могут ли пассажиры выгонять из общественного транспорта людей без масок? Градоначальник ответил, что это делать «можно и нужно». Однако в текстовой версии интервью слово «выгонять» было заменено на «выталкивать», что сразу придало высказыванию мэра скандальный характер. Множество СМИ процитировали именно этот вариант интервью. Позднее пресс-служба мэрии неуклюже попыталась оправдать Высокинского, попросив «не интерпретировать эту фразу дословно». Редакция Е1 исправила свою ошибку и принесла извинения, но посыл о том, что «мэр Екатеринбурга разрешил выталкивать пассажиров без масок» уже ушел в народ.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 06.11.20

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