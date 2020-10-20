Вице-губернатор о желании людей тестироваться на Cоvid-19: «Давайте как-то без общего психоза»

Свердловский вице-губернатор Павел Креков заявил, что слишком много людей с симптомами ОРВИ хотят получить направление на тестирование на коронавирус и на компьютерную томографию легких. Он назвал это «общим психозом».

«Мы констатируем элемент общественного нервного напряжения, психоз, тестироваться хотят все, когда надо и когда не надо. Не надо это делать, граждане. Мы вчера вынуждены были посадить пять диспетчеров на линию минздрава, потому что люди требовали им выдать результаты их анализов. Давайте как-то без общего психоза. Люди настолько напряжены, все тезисы и лозунги… кто-то брякнул, что трупы на севере штабелями складывают, кто-то про тысячи заболевших – давайте не будем доходить до таких не совсем нормальных вещей, когда нужна консультация психиатра. Наши врачи, медработники работают с максимальным напряжением, надо это учитывать и уважать их труд, не загружать их работой, ее и так много», – сказал он сегодня на брифинге.

По его словам, в день выполняется 18-19 тысяч тестов. «Это рекордное количество по тестированию. Цифра подходит к 20 тысячам, думаю, скоро мы преодолеем и ее», – отметил он.

Также Креков заявил, что люди, добивающиеся ПЦР-анализов на коронавирус и КТ легких, могут быть подвержены «тестомании». «Должно быть назначение врача, а не просто «я хочу, мне кажется, что мне надо». Есть специфическая симптоматика ковидная. В ряде случаев имеет место тестомания, которая нас охватила, – это не есть хорошо. Есть граждане, которые в семи учреждениях сразу делают тесты, скапливаются очереди в результате. У нас довольно много таких тестоманов среди людей достаточно здоровых», – отметил он.

Напомним, ранее сам Креков получил вакцину от коронавируса.

Екатеринбург, Елена Сычева

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