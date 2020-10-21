Глава медной столицы Урала подхватил коронавирус

Глава городского округа Верхняя Пышма Иван Соломин заболел коронавирусом. Об этом он сообщил через официальный сайт города.

«Несмотря на предпринимаемые меры безопасности, интенсивный график работы и рабочие встречи привели к тому, что я вынужден уйти на больничный. В субботу получил положительный результат на коронавирус. Сейчас прохожу лечение, состояние удовлетворительное. Администрация работает в прежнем режиме. Единственное – в связи с ограничительными мерами по нераспространению коронавирусной инфекции до сих пор ограничен прием граждан. В здании администрации проведены дополнительные профилактические мероприятия», – говорится в заявлении мэра. Он также призвал при появлении признаков ОРВИ немедленно обращаться за медицинской помощью и избегать контактов с другими людьми.

На днях стало известно, что коронавирус диагностировали у главы Среднеуральска Андрея Зашляпина, а до этого – у главы Карпинска Андрея Клопова и мэра Каменска-Уральского Алексея Шмыкова.

Накануне замгубернатора Павел Креков назвал желание людей получить направление на тестирование на коронавирус и на компьютерную томографию легких при появлении признаков ОРВИ «психозом». Он же посетовал, что власти «вынуждены были посадить пять диспетчеров на линию минздрава, потому что люди требовали им выдать результаты их анализов». При этом сам Креков в числе первых в регионе поставил себе прививку от ковида.

Верхняя Пышма, Людмила Прокофьева

Верхняя Пышма. Другие новости 21.10.20

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