Больные и напуганные не знают, куда звонить, а их потом в психи рядят. Колонка корреспондента НД о чиновниках и звонках в скорую

Мне бесконечно жаль ребят со скорой, что на них, в первую очередь, падает нагрузка из-за короны, но в этом виноваты, конечно, не люди, не пациенты с коронавирусом или его симптомами. В этом виновата абсолютно неработающая система. Что говорят чиновники от здравоохранения? Если вы не умираете вот прямо сейчас, но у вас симптомы коронавируса – то вы звоните или в неотложку, или в поликлинику по месту жительства.

Допустим так случилось, что человек откуда-то знает телефон неотложки и поликлиники и не тратит вагон времени, чтобы выяснить эти номера. И звонит. Вот те, кто туда переадресовывают, они сами-то пробовали? Я пробовала. В неотложке просто не берут трубку. В поликлинике – сразу звонки сбрасывают. Хотя, например, на мою приятельницу с положительным тестом (сдала она его, кстати, за свой счет), которая дозвонилась до поликлиники, просто наорали и сказали, что сюда звонить не нужно. Ну, попытается человек вызвать врача час, другой, может даже третий. А потом что он, больной и напуганный, станет делать? Правильно. Либо пойдет в поликлинику – заражать в очереди на прием других людей или заражаться сам. Либо звонить в скорую – потому что там точно возьмут трубку. И либо проконсультируют, либо приедут. За что огромное спасибо службе СМП.

Но дальше людей за то, что посмели обратиться за помощью, попросить ПЦР или КТ, будут называть чуть ли не психами. Называть будут те, кто, конечно, не на скорой работает и не в ковидном стационаре, а чиновники. Ведь это куда проще, чем организовать за то время, что было до пресловутой второй волны, вменяемую единую службу распределения вызовов. Возможно, даже автоматизированную. Цифровизация же.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 20.10.20

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