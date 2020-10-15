Половину звонков в скорую Екатеринбурга назвали непрофильными. Пациентов с «ковидными» симптомами попросили не отвлекать СМП

Пациентов с симптомами коронавирусной инфекции – например, высокой температурой, болью в мышцах и костях, сильной слабостью – попросили не отвлекать скорую звонками. «По данным областного минздрава, служба работает штатно, хотя нагрузка сейчас действительно велика. Нормативы доезда до больных, нуждающихся в экстренной помощи, выдерживается. До пациентов с Covid-19 или подозрением на него – в среднем за 2-4 часа. Для доставки тяжелых больных из отдаленных территорий активно задействованы четыре вертолета санавиации. Координация потоков пациентов также ведется штатно. При этом мы обращаем внимание еще раз на то, что в скорую нужно звонить в экстренных случаях при возникновении угрозы жизни», – подчеркнули в оперативном штабе.

Там перечислили эти случаи:

– нарушения сознания, представляющие угрозу жизни;

– нарушения дыхания, представляющие угрозу жизни;

– нарушения системы кровообращения, представляющие угрозу жизни;

– психические расстройства, сопровождающиеся действиями пациента, представляющими непосредственную опасность для него или других лиц;

– внезапный болевой синдром, представляющий угрозу жизни;

– внезапные нарушения функции какого-либо органа или системы органов, представляющие угрозу жизни;

– травмы любой этиологии, представляющие угрозу жизни;

– термические и химические ожоги, представляющие угрозу жизни;

– внезапные кровотечения, представляющие угрозу жизни;

– роды, угроза прерывания беременности.

«В остальных случаях, к которым относится и повышение температуры, нужно вызвать на дом врача из поликлиники или обратиться в кабинет неотложной помощи в поликлинику по месту жительства. Следование этому алгоритму работы позволит снизить нагрузку на систему и в целом работать более эффективно», – сообщили в оперативном штабе «Новому Дню».

В оперштабе уточнили, что в сутки, в среднем, на скорую поступает 1 450 вызовов, причем половина из них – непрофильные, связанные с симптомами ОРВИ.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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