Половину звонков в скорую Екатеринбурга назвали непрофильными. Пациентов с «ковидными» симптомами попросили не отвлекать СМП

Пациентов с симптомами коронавирусной инфекции – например, высокой температурой, болью в мышцах и костях, сильной слабостью – попросили не отвлекать скорую звонками. «По данным областного минздрава, служба работает штатно, хотя нагрузка сейчас действительно велика. Нормативы доезда до больных, нуждающихся в экстренной помощи, выдерживается. До пациентов с Covid-19 или подозрением на него – в среднем за 2-4 часа. Для доставки тяжелых больных из отдаленных территорий активно задействованы четыре вертолета санавиации. Координация потоков пациентов также ведется штатно. При этом мы обращаем внимание еще раз на то, что в скорую нужно звонить в экстренных случаях при возникновении угрозы жизни», – подчеркнули в оперативном штабе.
Там перечислили эти случаи:
– нарушения сознания, представляющие угрозу жизни;
– нарушения дыхания, представляющие угрозу жизни;
– нарушения системы кровообращения, представляющие угрозу жизни;
– психические расстройства, сопровождающиеся действиями пациента, представляющими непосредственную опасность для него или других лиц;
– внезапный болевой синдром, представляющий угрозу жизни;
– внезапные нарушения функции какого-либо органа или системы органов, представляющие угрозу жизни;
– травмы любой этиологии, представляющие угрозу жизни;
– термические и химические ожоги, представляющие угрозу жизни;
– внезапные кровотечения, представляющие угрозу жизни;
– роды, угроза прерывания беременности.
«В остальных случаях, к которым относится и повышение температуры, нужно вызвать на дом врача из поликлиники или обратиться в кабинет неотложной помощи в поликлинику по месту жительства. Следование этому алгоритму работы позволит снизить нагрузку на систему и в целом работать более эффективно», – сообщили в оперативном штабе «Новому Дню».
В оперштабе уточнили, что в сутки, в среднем, на скорую поступает 1 450 вызовов, причем половина из них – непрофильные, связанные с симптомами ОРВИ.
Екатеринбург, Екатерина Норсеева
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