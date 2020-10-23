Свердловский оперштаб разъяснил, в каких случаях зараженному Covid-19 вызывать скорую

Свердловский оперативный штаб опубликовал новую инструкцию, в каких случаях заболевшим коронавирусом людям следует звонить в скорую помощь. Разъяснения дал врач анестезиолог-реаниматолог СМП Екатеринбурга Артур Симонян.

Медик дал критерии для вызова бригады: «Должен быть подтвержден мазок и соответствующие симптомы. Понятно, что для госпитализации есть определенные критерии: показания кислорода в крови, одышка, температура выше 39 [в течение трех дней]. Или должен быть определенный коморбидный фон: хронические заболевания. Если человек уже жил с одышкой, допустим, он страдает сердечной недостаточностью, то это усиление одышки. Также есть достаточно опасная триада: гипертония, ожирение, сахарный диабет. Эти люди входят в группу риска. Возраст – старше 65 лет. Все это имеет значение. Мы все это учитываем и уже делаем выводы, госпитализировать больного или нет».

Симонян также подчеркнул, что пациентам необходимо понять две вещи: «скорая помощь не занимается консультациями на дому, не берет мазки на коронавирус и не возит на КТ, если для этого нет показаний». При легких, незначительных симптомах врач советует сначала обратиться в поликлинику. «Я понимаю, что сейчас на поликлиники тоже возросла нагрузка, но все же. [Надо] взять себя в руки и не паниковать», – отметил медик.

Оперштаб также напомнил, что скорую помощь нужно вызвать при неотложных состояниях, когда есть угроза жизни. Это травмы, внезапные кровотечения, сильная боль, нарушения дыхания и работы сердца, опасные психозы, роды. С этой недели станция скорой медицинской помощи Екатеринбурга испытывает пиковые нагрузки из-за роста числа обращений. Главврач СМП Игорь Пушкарев сообщил, что скорая выполняет более 1 500 выездов в сутки, это много, так как среднегодовой показатель равен 1 100-1 200 вызовов. Ранее отмечалось, что примерно половина вызовов являются «непрофильными» для скорой и связаны с симптомами ОРВИ.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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