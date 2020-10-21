Число звонков в скорую выросло до 3 700 в день, а выездов – до 1 500

Станция скорой медицинской помощи Екатеринбурга испытывает пиковые нагрузки из-за роста числа обращений. «На протяжении уже четырех дней мы отмечаем рост обращаемости на станции СМП, в последние двое суток более 3 700 звонков, мы выполняем более 1500 вызовов, для нас это много, потому что среднегодовой показатель 1100-1200 вызовов. Это пиковая нагрузка, но мы справились», – рассказал сегодня на брифинге главврач екатеринбургской СМП Игорь Пушкарев.

По его словам, это произошло в том числе благодаря поставке новых автомобилей. Как писал уже «Новый День», Фонд святой Екатерины (на средства бизнесменов Андрея Козицына, Игоря Алтушкина и Андрея Симановского) закупил для станции скорой помощи Екатеринбурга 30 современных машин на базе Ford Tranzit, оборудованных современной медтехникой из США, Германии, Италии, Китая и России. Пушкарев объяснил, что благодаря этому скорая смогла «раскрыть» 12 суточных бригад дополнительно и заменить старые реанимобили, которые проработали по 5-7 лет. «Все это позволило нам приблизить и увеличить скорость реагирования. И мы впервые за пять лет имеем резерв автомобилей – вдруг автомобиль сломается или ДТП – без резерва раньше бригада сидела на подстанции. А теперь на каждой подстанции есть один, а то и два автомобиля резерва. То есть бригада пересаживается на другой автомобиль, забирает свое оборудование, медикаменты и снова едет на вызов. Это очень здорово», – сказал Пушкарев.

Он рассказал, что в этом году скорая также модернизировала телефонную станцию, поэтому готова к приему даже большого количества звонков, но не в режиме консультационного колл-центра. «Жители решили, что скорая – это колл-центр, который готов ответить на все вопросы, когда больше 3000 звонков и вопросов: «Подскажите, что мне делать». Но мы отказать не можем, и разговор затягивается, а у нас в среднем 1,5-2 минуты на звонок. Поэтому просьба звонить в поликлиники или на горячие линии, уже существующие», – попросил главный врач СМП, уточнив, что в сутки на линии работает 14 диспетчеров, в ночь дополнительно выводят еще одного врача-консультанта, так как с 22:00 до 07:00 не работает неотложка.

Пушкарев также напомнил, в чем разница между скорой и неотложной помощью. «Скорая – это служба экстренного реагирования, вызывается, когда нельзя 2-3 часа подождать, когда есть нарушения сознания или дыхания, инфаркты и инсульты, роды, ДТП, психические расстройства. Неотложная помощь – это обострение хронического заболевания или ОРВИ. Там нет экстренности, поэтому она обслуживается амбулаторно-поликлиническим звеном. В Екатеринбурге вы можете позвонить в поликлинику или если вы не знаете телефон, вы можете обратиться в скорую, и мы перенаправим в отделение неотложной помощи этот вызов онлайн», – добавил он.

Главный врач скорой также перечислил, в каких случаях стоит вызывать скорую. «Это температура выше 38,5 больше пяти дней, одышка в покое, частота дыхания больше 22-23 в минуту. Это хронические заболевания и температура. Это люди старше 65 с температурой и нарушениями дыхания», – сказал он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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