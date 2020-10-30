Из-за нехватки врачей на вызовы к больным Covid-19 отправили заведующих подстанций скорой помощи

В Екатеринбурге сформировали 10 новых бригад скорой помощи, в которые вошли 14 заведующих подстанциями и трое завотделениями, а также старшие фельдшеры. Они будут выезжать на коронавирусные вызовы, потому что существующие бригады не справляются.

«Такое решение в период эпидемии приняли руководители структурных подразделений станции скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса. Всего сформировано 10 бригад: 14 заведующих подстанциями и трое завотделениями. Вместе со старшими фельдшерами они сформировали бригады и с 29 октября выезжают к жителям Екатеринбурга, у которых подозревается Covid-19, – сообщили в региональном оперштабе. – Все они – врачи высшей категории с огромным опытом работы и высокой квалификацией. Кроме того, все медики, несмотря на административные должности, оставались практикующими врачами скорой».

Такое решение, очевидно, было принято из-за возросшей нагрузки на скорую помощь. Ранее главврач СМП Екатеринбурга Игорь Пушкарев говорил, что в сутки диспетчеры принимают более 3700 звонков. Бригады совершают по 1500 выездов, хотя в обычное время число выездов варьируется от 1100 до 1200. Главврач называл это «пиковой нагрузкой».

Напомним, ранее медики рассказывали, при каких симптомах стоит вызывать скорую помощь. Для больных коронавирусом должен быть подтвержден мазок. Для госпитализации, кроме того, должна быть высокая температура выше 39 градусов на протяжении нескольких дней, одышка, низкие показатели содержания кислорода в крови. Также есть достаточно опасная триада: гипертония, ожирение, сахарный диабет. Эти люди, как и пожилые люди старше 65 лет, входят в группу риска. Врачи подчеркивают: скорая помощь не занимается консультациями на дому, не берет мазки на коронавирус и не возит на КТ, если для этого нет показаний.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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