Количество выездов скорой помощи в Екатеринбурге выросло до 1700 в сутки при норме в 1100

За последние две недели в Екатеринбурге выросло количество выездов бригад скорой помощи. В конце октября врачи совершали 1500 выездов в сутки, сейчас – более 1700.

«Количество вызовов скорой медицинской помощи в Екатеринбурге по-прежнему превышает среднегодовые показатели. В среднем за стуки на станцию поступает около 3 тысяч обращений и медицинскими бригадами выполняется более 1700 вызовов», – сообщили «Новому Дню» в региональном оперштабе по противодействию распространению коронавируса.

Ранее главврач СМП Екатеринбурга Игорь Пушкарев говорил, что в прошлые годы среднее число вызовов было 1100-1200 в сутки. Сейчас для усиления кадрового состава на выезды поставили даже заведующих подстанциями и главных фельдшеров, из них сформировали 10 новых бригад.

Несмотря на это, люди продолжают жаловаться на невозможность дозвониться до операторов СМП и на долгое ожидание машин.

Напомним, ранее медики рассказывали, при каких симптомах стоит вызывать скорую помощь. Для больных коронавирусом должен быть подтвержден мазок. Для госпитализации, кроме того, должна быть высокая температура выше 39 градусов на протяжении нескольких дней, одышка, низкие показатели содержания кислорода в крови. Также есть достаточно опасная триада: гипертония, ожирение, сахарный диабет. Эти пациенты, как и пожилые люди старше 65 лет, входят в группу риска. Врачи подчеркивают: скорая помощь не занимается консультациями на дому, не берет мазки на коронавирус и не возит на КТ, если для этого нет показаний.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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