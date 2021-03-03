Количество «коронавирусных» бригад скорой помощи сократили с 40 до 9

В Екатеринбурге в сутки сейчас регистрируется около 120 вызовов скорой помощи от больных коронавирусом – на пике заболеваемости количество доходило до 600. Количество бригад, обслуживающих ковидарии, тоже сократили: с 40 до 9.

«В Екатеринбурге с 1 марта 2021 года в обслуживании вызовов, связанных с новой коронавирусной инфекцией, задействовано девять бригад подстанции № 15. В пиковые периоды вызовы по Covid-19 обслуживали три подстанции с максимальным количеством бригад до 40. В сутки максимальное количество вызовов доходило до 600. В настоящее время – около120. Среднее время ожидания по инфекционным вызовам составляет в среднем 25 минут», – рассказали «Новому Дню» в региональном оперштабе по противодействию распространения коронавируса.

Напомним, тяжелее всего ситуация с вызовом скорой помощи складывалась летом, а также в октябре и ноябре. Горожане тогда рассказывали, что часами не могут дозвониться по телефону 03, а также вынуждены долго ожидать приезда бригады. Очереди из скорых выстраивались перед ковид-госпиталями.

Как писал «Новый День», общее количество выездов в ноябре достигало 1700 в сутки (с учетом не только коронавирусных больных) при норме 1100. Для усиления кадрового состава на выезды ставили даже заведующих подстанциями и главных фельдшеров, из них было сформировано 10 бригад. Сейчас все заведующие занимаются своими прямыми обязанностями.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 03.03.21

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