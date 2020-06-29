российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 29 июня 2020, 17:23 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

«Бывает, стоим по 4 часа», – врач бригады скорой помощи рассказал об очередях возле больниц (ВИДЕО)

Съемочная группа «Нового Дня» сегодня побывала возле ЦГБ № 24. Мы решили проверить, действительно ли возле медучреждения образуется очередь из машин скорой помощи, как сообщают читатели «Нового Дня». Нам удалось обнаружить шесть автомобилей, внутри которых сидели медики и пациенты.

Очередь из машин скорой помощи

Водитель одной из машин рассказал, что в очереди стоит уже около 40 минут. Врач бригады СМП уточнил, что бывает, приходится так стоять и по четыре часа. Это напрямую влияет на время ожидания скорой людьми. «Например, вчера был вызов у пациента принят в 17:17. Поехала бригада только сегодня в 9:40, а передали в больницу пациента уже в 11:00», – говорит один из врачей.

Напомним, на прошлой неделе «Новый День» писал о жалобах горожан, которые недовольны тем, что время ожидания скорой помощи увеличилось. Кроме того, часами не удается дозвониться диспетчеру. В горздраве Екатеринбурга сообщили, что причин несколько: использование скорой для транспортировки больных коронавирусом и рост числа обращений.

«С начала пандемии на плечи скорой медицинской помощи (СМП) возложена дополнительная функция, которая ранее не оказывалась, а именно санитарная транспортировка специальным транспортом пациентов с Covid-19 или с подозрением на данную инфекцию. Это составляет большую долю (более 65 %) вызовов cкорой помощи», – пояснили в управлении.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 29.06.20

Свердловская область отменила заявки на кредиты в 9,5 миллиарда. / В Екатеринбурге потеплеет в конце недели. / На свердловские трассы вернулось 67% междугородних автобусов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Либо нет гудка, либо трубку не берут часами: жители Екатеринбурга и городов-спутников не могут дозвониться до скорой помощи

В горздраве объяснили почему до скорой сложно дозвониться и сколько теперь придется ждать машину (ФОТО)

«Диабетики с пневмонией сидят в холодной палате», – в Екатеринбурге пациенты часами ждут лечения в ковидариях

Метки / Коронавирус из Китая

Лидер сербских мусульман заразился коронавирусом

Жителей Белграда обязали носить маски в закрытых помещениях

Риск заразиться коронавирусом в салоне самолета не больше, чем метро или автобусе

Москвичи нашли на улице пакеты с кровью и бирками для трупов из «ковидной» больницы в Коммунарке

В России за сутки выявили 6 719 больных коронавирусом

У США почти нет времени для противодействия Covid-19, заявил глава Минздрава

Сводка по коронавирусу: 214 новых заболевших, две смерти, 90 выздоровевших

«Диабетики с пневмонией сидят в холодной палате», – в Екатеринбурге пациенты часами ждут лечения в ковидариях

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Видео, Урал, Видеорепортаж, Здоровье, Общество, Россия, Коронавирус из Китая,