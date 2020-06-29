«Бывает, стоим по 4 часа», – врач бригады скорой помощи рассказал об очередях возле больниц (ВИДЕО)

Съемочная группа «Нового Дня» сегодня побывала возле ЦГБ № 24. Мы решили проверить, действительно ли возле медучреждения образуется очередь из машин скорой помощи, как сообщают читатели «Нового Дня». Нам удалось обнаружить шесть автомобилей, внутри которых сидели медики и пациенты.

Очередь из машин скорой помощи

Водитель одной из машин рассказал, что в очереди стоит уже около 40 минут. Врач бригады СМП уточнил, что бывает, приходится так стоять и по четыре часа. Это напрямую влияет на время ожидания скорой людьми. «Например, вчера был вызов у пациента принят в 17:17. Поехала бригада только сегодня в 9:40, а передали в больницу пациента уже в 11:00», – говорит один из врачей.

Напомним, на прошлой неделе «Новый День» писал о жалобах горожан, которые недовольны тем, что время ожидания скорой помощи увеличилось. Кроме того, часами не удается дозвониться диспетчеру. В горздраве Екатеринбурга сообщили, что причин несколько: использование скорой для транспортировки больных коронавирусом и рост числа обращений.

«С начала пандемии на плечи скорой медицинской помощи (СМП) возложена дополнительная функция, которая ранее не оказывалась, а именно санитарная транспортировка специальным транспортом пациентов с Covid-19 или с подозрением на данную инфекцию. Это составляет большую долю (более 65 %) вызовов cкорой помощи», – пояснили в управлении.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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