Пульмонолог рассказала, как «гибридный иммунитет» изменил течение ковида

Пандемия коронавируса осталась в прошлом, чего нельзя сказать о самом заболевании. Однако сейчас Covid-19 протекает гораздо легче, а чаще всего вообще бессимптомно. Об этом рассказала ассистент кафедры пульмонологии ИНОПР Пироговского Университета Минздрава России Лайне Французевич.

«Утверждение, что люди болеют ковидом так же часто, как в пандемию, но исключительно бессимптомно, является упрощением. На самом деле заболеваемость сегодня значительно ниже пиковых значений того времени, а влияние инфекции на систему здравоохранения сопоставимо с сезонным гриппом. Однако доля бессимптомных случаев действительно выросла – с 15-30% в начале пандемии до 25-50% в эпоху «Омикрона»», – поясняет специалист.

Исследования подтверждают, что вакцинация заметно повышает шансы перенести инфекцию без симптомов, но это лишь один из факторов. Главная же причина, по которой болезнь стала легче, – это сформировавшийся у большинства людей «гибридный иммунитет», полученный после перенесенной инфекции, вакцинации или их комбинации.

«Этот иммунитет редко полностью блокирует заражение, но надежно защищает от тяжелого течения, превращая встречу с вирусом в малозаметный эпизод. Таким образом, рост бессимптомных случаев – это не свойство нового вируса, а прямой результат коллективной защиты, накопленной за предыдущие годы», – заключает эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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